Ballando con le stelle eliminato ieri sera semifinale: chi è uscito classifica

Ballando con le stelle chi è stato eliminato dalla semifinale di ieri sera: colpo di scena sui finalisti con il caso salvacondotto al posto del tesoretto

A Ballando con le stelle ieri sera alla semifinale due le coppie eliminate e quattro i finalisti. Allo spareggio per arrivare in finale nella nona puntata del programma condotto da Milly Carlucci sono andati: Alessandro Egger e Tove Villfor, poi Iva Zanicchi e Samuel Peron e infine Rosanna Banfi e Simone Casula. A ottenere la vittoria al ballottaggio sono stati Alessandro Egger e Tove, che hanno ottenuto il 50% dei voti. Dunque i finalisti di Ballando con le Stelle 2022 decretati ieri sera 2 dicembre sono Gabriel Garko, Ema Stokholma, Alex Di Giorgio e appunto Alessandro Egger. Chi è stato eliminato ieri sera a Ballando con le Stelle sono le coppie formate da Rosanna Banfi e Simone col 36% e Iva Zanicchi e Samuel col 14%. Chi è uscito però ad un passo dalla finale del Dancing with stars italiano non sono loro. Con un clamoroso colpo di scena però, sia Simone Di Pasquale che Sara Di Vaira hanno usato i rispettivi salvacondotti e il primo ha mandato in finale anche Rosanna Banfi e Simone Casula e la seconda ha concluso l’opera sceglie Iva Zanicchi e Samuel Peron. Tutti i concorrenti rimasti in gara sono dunque i finalisti di Ballando con le stelle 2022 della finale di andata. Ieri sera durante il ballottaggio finale, che alla fine non ha avuto peso alla luce delle scelte di Simone e Sara, i primi ad aver ballato sono stati Egger e Tove sulle note di Penso Positivo, poi è toccato a Rosanna Banfi e Simone Casula, che si sono esibiti sulla sensuale Obsession. Hanno chiuso con un tango Iva e Samuel, ultima esibizione della serata di ieri 2 dicembre del programma condotto da Milly Carlucci. Così è giunta a termine un’emozionantissima puntata di Ballando con le stelle, in cui tutti i concorrenti si sono aperti e hanno raccontato una propria storia, venendo premiati in blocco con la finale. Anche ieri sera alla semifinale dello show di Rai 1 non sono mancate le polemiche dei giudici, con Selvaggia Lucarelli che è tornata a scontrarsi con Carolyn Smith e con la Zanicchi. Sono arrivate perfino le dubbie scuse di Mariotto che hanno scatenato una bufera social sullo scimmia bis.

Ballando con le stelle cosa è successo ieri sera semifinale 2 dicembre

La semifinale di ieri sera di Ballando con le stelle ha avuto inizio con la presentazione delle coppie che partono con dieci punti, che sono quelle composte da Ema Stokholma e Angelo Madonia, da Gabriel Garko e Giada Lini e da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Si comincia subito con i confronti in giuria, con Alberto Matano che chiede ai giurati di mantenere più alto il rispetto per i colleghi, cosa che secondo lui nella scorsa puntata è mancata. Nessuna replica al momento e Milly Carlucci va avanti con la semifinale. La prima grande sorpresa di ieri sera a Ballando con le stelle nella nona puntata del 2 dicembre è stata l’esibizione di Brenda Gozzoli, figlia di Sara Di Vaira e da Mirko Gozzoli, giovane promessa dei balli latini, che ha deliziato la platea con la sua bravura. La piccola, reduce dalla vittoria del campionato del mondo ad Atene, riceve la standing ovation del pubblico. La semifinale di ieri sera di Ballando con le stelle è poi andata avanti con le esibizioni, con i concorrenti che devono esibirsi, senza maestri, su delle canzoni che non conoscono, ma di cui sanno il ritmo. Si parte con Gabriel Garko, che si esibisce su un charleston, ma senza riconoscerlo. Carolyn ha apprezzato l’esibizione, ma non il fatto che il concorrente non abbia riconosciuto che tipo di ballo fosse, credendo si trattasse di un cha cha cha. Milly Carlucci ha poi introdotto ieri sera nel programma da lei condotto la seconda esibizione, chiamando Alessandro Egger. Il modello riconosce di aver ballato un boogie e riceve i complimenti della Smith. La terza a esibirsi è Rosanna Banfi, che con qualche esitazione indovina di essersi esibita su un merengue. Ema Stokholma non riconosce di aver ballato un boogie. Infine nella semifinale di ieri sera di Ballando con le stelle è il turno delle polemiche con in pista Iva Zanicchi, la cui esibizione viene preceduta da una gag in cui viene portato un manichino con la faccia di Samuel Peron, con cui la cantante deve ballare. La cantante ne approfitta per una delle solite battute sul “manichino moscio” e indovina anche di aver ballato una mazurka. Subito prime scintille tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, con la giurata che scherzosamente lamenta che a Gabriel Garko che ha il braccio fasciato è stato dato solo un bastone per esibirsi, mentre a lei un manichino. La Zanicchi risponde dicendo di poter già indovinare il voto della giornalista e poi passa a raccontare una delle sue solite barzellette, che fa ridere molte persone in studio, ma non di certo la Lucarelli che ha mantenuto uno sguardo glaciale dopo il siparietto comico. L’ultima esibizione di questa prima manche della semifinale di ieri sera 2 dicembre di Ballando con lo stella è stata quella di Alex Di Giorgio, che ha indovinato di aver ballato la samba. Non ha gradito Guillermo Mariotto, che ha risposto ironicamente “cosa non ha ballato” dopo la domanda di Milly che ha chiesto al concorrente di indovinare la danza a sorpresa. Terminata questa prima prova, Carolyn Smith ha deciso di dare il suo bonus di dieci punti ad Alessandro Egger.

La serata di ieri di Ballando con le Stelle è seguita con la seconda manche , che ha visto i concorrenti esibirsi su una coreografia ideata a partire da un’esperienza personale. Per primi si sono esibiti Rosanna Banfi e Simona Casula, che hanno danzato sulle note di Le tasche piene di sassi di Jovanotti partendo dalla malattia della madre dell’attrice. Carolyn Smith ha detto di aver apprezzato molto la coreografia, che era molto complessa, e si è emozionata per l’esibizione. Selvaggia Lucarelli anche si è unita ai complimenti, sottolineando la grazia della Banfi e definendola la vera rivelazione di questa edizione. Canino anche ha sottolineato la maturità del percorso della donna, così come Zazzaroni ha riconosciuto che Rosanna è la più continua e completa di questa edizione di Ballando con le stelle. Ha chiuso la rassegna di complimenti Guillermo, che ha definito molto riuscita la performance. Chiosa Matano, che esalta le emozioni che Rosanna Banfi ha saputo trasmettere ieri sera e in tutto il suo percorso nello show di Rai 1. Spazio ai voti: Zazzaroni e Canino danno 9, Selvaggia e Mariotto 8 e Carolyn un bel 10: per un totale di 44 punti.

La semifinale di ieri sera di Ballando con le stelle è proseguita poi con le nuove polemiche su Iva Zanicchi e Samuel Peron, che hanno danzato su una melodia molto commovente ideata dal ritorno del padre della cantante dal campo di concentramento. Carolyn Smith ha apprezzato questa intensità messa in scena, ma qui è scattata l’aspra polemica della giornalista che le replica immediatamente, rispondendo che non ha sentito parlare di ballo e invitando la Smith a farlo. Selvaggia ha proseguito dicendo di aver visto molto poco di ballo, sottolineando come con Iva non si parli mai di ballo, e poi è tornata sulla barzelletta di prima, attaccando ancora una volta la Zanicchi per la sua volgarità e per la barzelletta squallida che ha raccontato. Di parere molto diverso Ivan, che invece apprezza questo doppio registro dell’Aquila di Ligonchio, di saper passare dai momenti divertenti a quelli seri. Globalmente i giudici hanno apprezzato la coreografia, trovando il ballo non indimenticabile, ma comunque ben eseguito. Voto molto basso, come preventivato, dalla Lucarelli, che ha dato 3 a Iva, scuotendo la testa alla visione dei voti dei colleghi, con Ivan. Fabio e Carolyn che hanno dato 7 e Guillermo addirittura 8. Dopo i voti parola alla Zanicchi che dice di non dover chiedere scusa a nessuno e di essere felice del suo percorso, raccogliendo scroscianti applausi dal pubblico. Dopo aver raccontato un retroscena su suo padre, la cantante ha lasciato la scena.

Spazio ieri sera nella puntata del 2 dicembre di Ballando Con le Stelle quindi ad Alessandro Egger e Tove Villfor, che hanno ideato una coreografia partendo dall’esperienza del modello di essere stato allontanato da casa. Carolyn Smith prima di esprimere il giudizio torna sulle parole di Selvaggia Lucarelli, rimarcando come la danza non sia solo tecnica, ma anche empatia ed emozioni, e poi si complimenta con la coppia. Perplesso Fabio Canino, che alla terza coreografia incentrata su una storia triste chiede un po’ di leggerezza, mentre Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto hanno apprezzato moltissimo la performance. Selvaggia Lucarelli aspetta il suo turno e non si risparmia dal rispondere a Carolyn, invitandola a parlarle direttamente, ma la presidente di giuria risponde che la sua critica era generale e invita la giornalista ad andare avanti, trovando la contrarietà della Lucarelli, che risponde di non usare l’imperativo. Controverso il giudizio su Alessandro Egger, che viene definito un “prezioso pezzo di bigiotteria”. Tripudio per la coppia, che raccoglie 47 punti con tre dieci, il 9 della Lucarelli e l’8 di Canino.

Milly Carlucci ieri sera nella semifinale di Ballando con le Stelle del 2 dicembre ha annunciato l’esibizione di Gabriel Garko e Giada Lini, con una coreografia basata sulla morte del padre dell’attore e che prevede anche una sua performance canora. Carolyn Smith nel suo giudizio sottolinea l’ottima gestione dello spazio nella loro coreografia, mentre Guillermo Mariotto si concentra sull’eleganza. Ivan Zazzaroni e Fabio Canino si uniscono ai complimenti, mentre Selvaggia Lucarelli ha trovato un po’ fiacco il ballo, ma ha premiato il percorso di Gabriel Garkoe la sua pacatezza, confrontandola invece con gli eccessi di Egger che la giornalista ha continuato a criticare. Voti alti per la coppia, con un 10 da Carolyn, tre 9 da Fabio, Ivan e Guillermo e solo un 7 da Selvaggia.

La penultima coppia in gara ieri sera a Ballando con le Stelle è quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia, che hanno inscenato la sensazione provata dalla ragazza per la fuga da casa. Carolyn Smith ha riconosciuto che non è stata la sua performance migliore, ma l’ha comunque gradita. Guillermo Mariotto ha sottolineato che non si è vista la voglia di fare questa coreografia e quindi non l’ha apprezzata. Ancora polemiche di Selvaggia Lucarelli, che ha ripetuto il giudizio delle scorse settimane, sottolineando come finalmente anche gli altri giurati si siano resi conto delle difficoltà di Ema. Per la giornalista la conduttrice radiofonica si affida troppo ad Angelo Madonia e lei si vede poco. Rispetto agli altri concorrenti, tranne Iva, secondo la Lucarelli la Stokholma balla un po’ peggio, Anche per Canino questa è la coreografia che gli è piaciuta meno, sostenendo l’idea di Mariotto. Controcorrente Ivan Zazzaroni, che invece ha apprezzato la performance. La coppia ha raccolto 33 punti, con ben due 5, da Selvaggia e Guillermo, due 8 da Carolyn e Ivan e infine un 7 da Fabio.

Infine, ultima esibizione di ieri sera 2 dicembre nella semifinale di Ballando con le stelle per Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. I due hanno messo in scena un’idea partendo dal momento in cui il concorrente è stato costretto a fare outing e hanno stupito Carolyn Smith, molto colpita dalla performance. Ivan Zazzaroni e Fabio Canino considerano la loro esibizione la più intensa della serata. Selvaggia Lucarelli risponde a Ivan Zazzaroni che aveva detto che vedendo le storie raccontate ieri sera si è reso conto di stare bene, mentre la giornalista ha replicato di non concordare, pensando che la sua ultima settimana è stata peggiore di tutte le storie raccontate. Selvaggia Lucarelli ha proseguito complimentandosi con Moreno, dopo averlo massacrato a lungo. Ben tre dieci per la coppia, da Ivan, Carolyn e Guillermo. Fabio ha dato 9, mentre Selvaggia 8.

Prima di scoprire la classifica definitiva Milly Carlucci annuncia le assegnazioni per la prossima puntata perché i concorrenti in finale dovranno interpretare determinati personaggi: Romeo e Giulietta con la rumba per Alessandro Egger e Tove Villfor, i Flinstones per Rosanna Banfi e Simone Casula, Bud Spencer e Terence Gill per Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. I personaggi di Via col vento a Iva Zanicchi e Samuel Peron, quelli di C’era una volta in America per Ema Stokholma e Angelo Madonia e infine Rocky e Adriana per Gabriel Garko e Giada Lini.

Ballando con le stelle classifica semifinale 2 dicembre

Fondamentale a Ballando con le Stelle per decretare la classifica, il tesoretto guadagnato dai ballerini per una notte. Ieri sera nella nona puntata del programma condotto da Milly Carlucci si è visto l’arrivo della ballerina per una notte Sara Simeoni, che si esibisce con Luca Favilla sulle note di Dancing Queen del musical Mamma Mia. Arrivano i voti: plebiscito per la protagonista del Circolo dei mondiali, che raccoglie cinque 10. Il momento diventato virale su Twitter ieri sera a Ballando con l le stelle è quello della scimmietta di Guillermo Mariotto. Il giurato stilista interviene un attimo portando dei pacchi regalo a Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, la quale insinua che dentro ci sia un casco di banane in relazione alle parole che le ha rivolto settimana scorsa, definendola scimmia urlatrice. Ci è andata vicina la giornalista, visto che nel pacco c’era un peluche di una scimmietta, ma la Lucarelli ha dimostrato di non aver gradito minimamente lo scherzo di Mariotto, rimandando indietro il pacco e affermando di stare ancora aspettando delle scuse. Il giurato stilista la accontenta, prodigandosi in delle scuse abbastanza sceniche, poi amplia le scuse alla Smith, ma non a Rossella Erra, sempre in maniera scherzosa. Stanno maggiormente allo scherzo la presidentessa di giuria e la voce del popolo, che sono sembrate sinceramente divertite. Alla metà esatta delle esibizioni, la semifinale di ieri 2 dicembre di Ballando con le stelle è proseguita con l’arrivo di Cristiano Malgioglio, che si è esibito con i maestri di ballo dello show e ha presentato il suo nuovo programma, Mi casa es tu casa, in partenza su Rai 2.

Terminate le esibizioni, è tempo del secondo ballerino per una notte e nella semifinale di ieri 2 dicembre di Ballando con le Stelle è arrivato Zdenek Zeman.Il grandissimo allenatore, dopo essersi esibito, ha parlato del suo nuovo libro, ricevendo poi dai videomessaggi da due suoi ex calciatori come Beppe Signori e Ciro Immobile. Al termine delle esibizioni, ieri sera Milly Carlucci ha svelato la classifica della semifinale di Ballando con le Stelle data dai giudizi tecnici, che ha visto al primo posto due coppie: Alessandro Egger e Tove Villfor e Alex Di Giorgio e Moreno Porcu a 57 punti. Seguono da vicino, a 54 punti, Gabriel Garko e Giada Lini, più staccati a 44 Rosanna Banfi e Simona Casula e a 43 Ema Stokholma e Angelo Madonia. Chiudono la classifica Iva Zanicchi e Samuel Peron a 32. Dopo aver illustrato la classifica parziale ieri sera è stato il momento di assegnare il tesoretto. Alberto Matano ha voluto premiare per il percorso fatto Gabriel Garko e Giada Lini, mentre Rossella Erra ha scelto Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Tesoretto diviso ieri sera alla semifinale del 2 dicembre dello show di Milly Carlucci, quindi, tra le due coppie cosí Alex e Moreno volano al primo posto, seguiti da Garko poi a seguire gli altri che sono rimasti con i punti di prima.

La conduttrice è passata poi ieri sera a elencare i finalisti di sabato 17 dicembre di Ballando con le stelle: Alex Di Giorgio e Moreno Porcu sono i primi annunciati, poi seguono Gabriel Garko e Giada Lini. L’ultima coppia a evitare lo spareggio è stata quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia. Le altre tre coppie vanno allo spareggio. Alla fine della serata, quindi, la classifica è stata la seguente:

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 92 con tesoretto

Gabriel Garko e Giada Lini 89 con tesoretto

Alessandro Egger e Tove Villfor 57

Rosanna Banfi e Simone Casula 44

Ema Stokholma e Angelo Madonia 43

Iva Zanicchi e Samuel Peron 32