Davide Merigo chi è vincitore Bake Off Italia 2022

Davide Merigo chi è il vincitore di Bake Off Italia 2022 architetto che vuole diventare un pasticciere

A trionfare nell’edizione 2022 di Bake Off Italia è stato Davide Merigo, che ha potuto coronare la sua grandissima passione e potrà ora dedicarsi alla pasticciera, arte che ama e che vuole che diventi il suo futuro. Il vincitore del pastry show condotto da Benedetta Parodi proviene dalla provincia di Brescia e nella vita fa l’architetto. La data di nascita di Davide non è nota, ma probabilmente risale al 1984. Non sono note molte notizie sulla sua vita prima del programma di Real Time, al di là della sua professione e del suo amore per la pasticceria. Durante la sua esperienza a Bake Off Italia 2022 Davide Merigo ha raccontato che il suo sogno è quello di coniugare il suo lavoro da architetto con la passione per i dolci e ha deciso di partecipare al programma di Real Time per aumentare le sue skill da pasticciere amatoriale e per provare a vincere, cosa che alla fine è riuscito a fare e che lo porterà a prendere parte a un corso di alta pasticciera professionalizzante.

Il vincitore di Bake Off Italia 2022 ha una fidanzata: fa coppia fissa da ormai 20 anni con una donna di nome Annalisa, che lo è venuto a trovare durante la finale del programma condotto da Benedetta Parodi. I due sembrano molto affiatati, ma come si vedono sui rispettivi profili Instagram, canale che Davide usa anche per condividere le sue creazioni in cucina. Per capire la portata dell’amore che il vincitore di Bake Off Italia 2022 prova per la compagna, una volta ha raccontato che quando ha incontrato quella che sarebbe diventata la sua dolce metà è rimasto talmente colpito che è andato a sbattere contro un lampione. Gag a parte, Davide Merigo ha raccontato che Annalisa è un sostegno fondamentale per la sua vita e ora, sempre con lei al suo fianco, il vincitore di Bake Off Italia 2022 ha la serie opportunità di realizzare il suo sogno di diventare pasticciere.

Bake Off Italia 2022: la vittoria di Davide in finale

Davide Marengo ha avuto la meglio nella finale di Bake Off Italia 2022 di Chiara, Margherita e Ginevra. Nell’atto conclusivo dello show di Real Time, il pasticciere e gli altri concorrenti hanno dovuto prima preparare la torta più difficile al mondo, la Kek Lapis, con un Davide che realizza una composizione con i triangoli che piace molto ai giudici. Nella seconda prova, la tecnica, l’architetto bresciano si cimenta nella realizzazione della famosa torta del giubileo realizzata dal grande pasticciere Gino Fabbri, presente come super ospite in puntata. Infine, alla sfida conclusiva contro Chiara, Davide Merigo ha preparato tre dolci che erano tre suoi cavalli di battaglia e alla fine ha avuto la meglio sulla sua sfidante, vincendo la finale di Bake Off Italia 2022. Davide ha ottenuto così la possibilità di partecipare a un corso molto prestigioso, oltre a una fornitura di 50kg di cioccolato. Una grande opportunità per lui di realizzare il suo sogno e coniugare davvero il suo lavoro da architetto e la sua passione per la pasticceria.