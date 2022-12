Alessandro Vicinanza chi è il fidanzato di Ida Platano, con cui la dama è uscita da Uomini e Donne: che lavoro fa

Dopo tanto tempo, un uomo è finalmente riuscito a fare breccia nel cuore di Ida Platano: si tratta di Alessandro Vicinanza, il cavaliere che ha fatto dimenticare Riccardo Guarnieri alla bella dama siciliana e con cui la donna è uscita dal programma. 39 anni, Alessandro è originario di Salerno, dove è nato nel 1983. Del suo passato sappiamo che ha studiato al liceo scientifico e poi Economia a Fisciano, in provincia di Salerno. La sua notorietà è dovuta alla partecipazione a Uomini e Donne, dove il cavaliere arriva nella stagione 2021-2022 per corteggiare proprio Ida. I due mostrano subito un bel feeling e la loro conoscenza va avanti, fino a che però non iniziano a sorgere le prime incomprensioni, dovute anche alla distanza tra i due nel vivere il rapporto fuori dal programma.

Dopo l’allontanamento, Ida frequenta altri uomini, mentre Alessandro. prova senza successo a corteggiare la tronista Federica, frequenta Desiree e si avvicina a Roberta Di Padua, ma la loro relazione non decolla, anche perché il cavaliere pensa ancora alla dama bresciana. Così, dopo qualche mese e diverse vicissitudini che hanno visto anche il ritorno in studio dello storico ex di Ida, Riccardo Guarnieri, Alessandro e la dama di origini siciliane tornano a uscire, tra lo scetticismo generale, soprattutto di Riccardo e Roberta che spesso remano contro questa frequentazione. Tuttavia, tra Ida e Alessandro si riaccende la scintilla e in poco tempo i due mostrano un’intesa molto forte e decidono, così, di uscire insieme dal programma.

Alessandro Vicinanza lavoro

La partecipazione a Uomini e Donne ha reso Alessandro Vicinanza molto famoso e il cavaliere ha acquisito un forte seguito su Instagram, dove pubblica soprattutto scatti della sua vita personale. Il lavoro dell’ex cavaliere di Uomini e Donne non è infatti legato alla sua sfera pubblica, per così dire, ma Alessandro ha costruito la propria strada ben prima di entrare nello studio di Canale 5. L’uomo, come abbiamo detto, si è laureato in economia e per un po’ ha lavorato come commercialista. Dopo un certo tempo, Alessandro ha deciso di buttarsi nel campo dell’imprenditoria, aprendo un’azienda che si occupa di realizzare addobbi floreali da destinare agli eventi. L’azienda si chiama Avagliano Home Flowers e opera a Salerno, città di origine di Alessandro. Sappiamo che l’azienda ha avuto un grande successo, infatti in studio si è spesso parlato di come il patrimonio accumulato dal cavaliere potesse permettergli un certo stile di vita, creando però a volte delle difficoltò con le dame conosciute.

Ora, chiaramente, con il fidanzamento con Ida la vita del cavaliere è destinata a cambiare. Ai tempi della loro prima relazione, uno dei grandi problemi tra loro era la distanza, stessa problematica emersa nel rapporto tra la dama bresciana e Riccardo Guarnieri. Ora i due sono decisi a fare andare per il meglio la loro storia e sicuramente dovranno avvicinarsi anche sotto questo punto di vista. Non si sa ancora come, ma sicuramente le loro vite cambieranno, per ora comunque sono felicissimi e già s’inizia a pensare a un arrivo speciale per mettere su famiglia.