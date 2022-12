Ariadna Romero oggi: la nuova vita dell’ex di Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero, 36 anni, è una modella e attrice cubana. Cosa fa oggi l’ex di Pierpaolo Pretelli e madre di suo figlio.

La vita di Ariadna Romero si divide tra Cuba e Italia. La modella e attrice è oggi naturalizzata italiana. Mette piede in questo Paese nel 2009. Una chance ottenuta dopo aver lavorato con una tropue italiana in un servizio fotografico. Un talent scout l’ha portata oltre l’oceano e le ha aperto le porte della tv nostrana. Ha preso parte a svariati programmi, come Quelli che il calcio, che poi cimentarsi con la sfida di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Sono poi seguiti due reality show, come Pechino Express e L’Isola dei Famosi. Nel 2011 ha esordito al cinema con Finalmente la felicità, film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. In seguito, nel 2017, è giunta in sala con Ovunque tu sarai e The Broken Key. I fan de I Bastardi di Pizzofalcone l’hanno anche apprezzata nel primo episodio della terza stagione. Prosegue la sua carriera, che la vede impegnata in svariate campagne pubblicitarie. Molto attiva sui social, è seguita da 247mila follower e mostra la propria vita privata, al fianco di suo figlio Leo, e quella lavorativa. È stata al fianco di Pierpaolo Pretelli, attualmente fidanzato con Giulia Salemi. La loro era una storia decisamente seria, al punto da aver messo al mondo un bambino, Leonardo. L’amore si è semplicemente esaurito ma i due hanno lottato per restare in buoni rapporti, per amore del bimbo che condividono. Il modo in cui si sono lasciati, però, non è stato dei migliori. Erano in crisi e lei è partita per Miami per lavoro, ha raccontato in un’intervista. Gli aveva stampato un gran numero di foto, lasciandogli un biglietto nel quale gli diceva d’aspettarlo con suo figlio in America. Mentre lei era negli USA, è nata una dura discussione. Le ha così detto che era finita via telefono, inviandole un messaggio dal cellulare della fidanzata di un suo amico.

Adriadna Romero fidanzato

Mentre Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si apprestano a festeggiare il loro secondo anniversario, sembra proprio che Ariadna Romero abbia ritrovato l’amore. Il nuovo fidanzato della modella cubana è un ex calciatore: Nicola Ventola. Svariate le segnalazioni da parte degli addetti ai lavori nel mondo del gossip, soprattutto dopo una foto insieme. Ventola aveva infatti pubblicato uno scatto in sua compagnia a un concerto. Erano però in compagnia di un gruppo di amici, dunque nessuna conferma ufficiale, almeno allora. Hanno preferito non esporsi, per poi smentire addirittura le voci su una possibile relazione, sostenendo di conoscersi da molto ed essere semplicemente amici. Per il momento tutto tace, ma i bene informati sostengono vi sia dell’altro dietro la facciata dell’amicizia. Ariadna ha però un bambino cui pensare e non intende correre rischi. La situazione è alquanto delicata, in effetti, considerando anche come sulla carta l’ex calciatore sia sposato con Kartika Luyet, stando alle ultime notizie. Sui social non vi è però traccia della loro vita insieme ormai da tempo. A dominare è il silenzio, dunque, ma prima o poi uno scatto potrebbe far crollare tanta riservatezza.