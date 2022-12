Demi Moore oggi: che fine ha fatto l’attrice di Ghost

Dagli anni Novanta a oggi, com’è cambiata Demi Moore, 60 anni, e che fine ha fatto l’attrice di Ghost.

Demi Moore è una delle icone del cinema anni ’90. Nata l’11 novembre 1962, vanta numerosi film divenuti veri e propri cult. Impossibile non ricordare Ghost, che l’ha vista recitare al fianco di Patrick Swayze. Da ricordare ancora Codice d’onore, Proposta indecente, La lettera scarlatta e Soldato Jane. Sul fronte privato, si è parlato molto di lei per due importanti relazioni. La prima è quella con l’attore Bruce Willis, al quale è stata legata dal 1987 al 2000. Un’unione che ha dato alla vita le figlie Rumer Glenn, Scout e Tallulah. I due hanno poi deciso di divorziare e cinque anni dopo la separazione lei è tornata all’altare. Stavolta con un attore ben più giovane, di sedici anni più piccolo di lei. Non è una storiella passeggera, considerando come sia durata dal 2005 al 2011, anno in cui annunciano la separazione, divorziando poi nel 2013. Molto ritengono Demi un nome d’arte, ma in realtà è proprio quello registrato all’anagrafe, insieme con Gene (secondo nome). La verità è che il suo cognome è diverso: Guynes. Ha però deciso di tenere quello del primo marito, sposato a 18 anni e dal quale ha divorziato nel 1985. Si tratta del musicista Freddy Moore.

Gli anni Duemila non sono stati così gentili con la sua carriera, anche se non si è mai fermata, come dimostra la sua filmografia. Ha detto addio ai Novanta con Harry a pezzi, film di Woody Allen, per poi ottenere ruoli minori o parti rilevanti in film di poca rilevanza. La ritroviamo in Charlie’s Angeles, ma anche in Bobby di Emilio Estevez. È in Margin Call con Kevin Spacey e nel 2022 ha preso parte a una pellicola molto particolare, Il talento di Mr. C, che vede Nicolas Cage interpretare una versione parodistica di sé, insieme con Pedro Pascal. Molto attiva nel sociale, si è battuta per anni contro il traffico di esseri umani, a lungo al fianco di Ashton Kutcher. Nel 2019 ha poi deciso di raccontarsi una biografia dal titolo Inside Out, apprezzatissima dal pubblico ed entrata a far parte del New York Times Best Seller.

Demi Moore com’è cambiata

Una gran disciplina le ha consentito di sfoggiare un fisico incredibile durante gli anni d’oro della sua carriera. Al tempo di Striptease, film nel quale si è mostrata all’apice della forma, rispettava in maniera ferrea una routine che prevedeva, tra le altre cose, corse all’alba in spiaggia, yoga, pesi e danza. Si è poi sottoposta a un durissimo allenamento per Soldato Jane, arrivando a sollevare pesi per due ore al giorno con un personal trainer a disposizione. A ciò si aggiungevano 10 km di corsa al giorno. Al di là della preparazione per determinati ruoli, ama prendersi cura del proprio corpo anche nel tempo libero. Ha spiegato in passato come si concentri su braccia, addome e gambe. Si tiene in forma anche attraverso una specifica alimentazione, che può variare dal periodo o dalle esigenze. Generalmente si tratta di una dieta vegana cruda, che la vede optare per alimenti naturali e biologici.

Demi Moore, 60 anni compiuti l’11 novembre, sfoggia ancora un fisico da urlo. Non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, come più volte sottolineato. È naturale al 100% e continua a ripeterlo. Nel 2021 però si scatenò una sorta di caso intorno al suo viso, apparso decisamente modificato in passerella durante uno show Fendi. In molti hanno pensato al lipofilliing, ma lei ha mostrato le foto della sua preparazione, rigettando le accuse. Scatti in compagnia della figlia Scout con una maschera sul viso. Accuse cui l’attrice aveva già fatto fronte, pubblicando foto senza trucco. Ciò che è cambiato è il suo stile. Se pensiamo agli anni Novanta, dobbiamo necessariamente ricordarla con i capelli corti, frangetta a incorniciarle il viso e, generalmente, uno stile minimal. Il nero era il suo colore, dagli abiti ai capelli, spariti poi per Soldato Jane. Con questa pellicola, tra acconciatura e look militari, si può dire come abbia contribuito enormemente al lancio di look particolarmente androgini, a lungo in voga e mai scomparsi del tutto. Osare è sempre stata la sua regola di vita, come dimostra la copertina di Vanity Fair del 1991. Nuda con il pancione. Chi si scandalizzerebbe oggi? Lo fanno tutte. Ecco, lei ha aperto quella porta. Look stravolto negli anni Duemila. Aveva voglia di cambiare ed ecco un nuovo marchio di fabbrica: capelli lunghissimi e setosi. Oggi è una magnifica sessantenne che si diverte a giocare con stili diversi, dai bikini che non ha timore a indossare agli abiti dalle colorazioni aggressive, dai tailleur a un semplice abbinamento short e felpa.