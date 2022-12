Anticipazioni Amici 2022 11 dicembre eliminazione e lacrime

Anticipazioni Amici 2022 cosa succede nella puntata dell’11 dicembre: eliminazione e premi speciali per gli alunni

Torna domenica 11 dicembre l’appuntamento con il daytime domenicale di Amici 22 e le anticipazioni sono al cardiopalma con un bellerino eliminato ed un infortunio. La puntata come ben sappiamo ormai viene registrata diversi giorni prima e gli spoiler sul talent condotto da Maria De Filippi non tardano ad arrivare. Questa settimana la registrazione è stata anticipata visto che giovedì sarà festa, essendo 8 dicembre, per cui Amici News ha già fornito le anticipazioni su ciò che accadrà nella puntata di domenica 11 dicembre. Si parte con il solito grande ospite, che per questa domenica è uno dei volti principali della scena musicale del momento, ovvero Achille Lauro.

Il cantante di Rolls Royce e C’est la vie è quindi il grande protagonista della puntata di domenica 11 dicembre di Amici e secondo le anticipazioni canterà il suo nuovo singolo Che Sarà, brano con cui ha presentato anche i concerti eventi che lo vedranno protagonista a Roma e Milano a gennaio, dove presenterà in versione unplugged i più grandi successi della sua carriera. Oltre al rapper romano, altri ospiti sono Emma Marrone e la speaker di Radio 105 Rebecca, chiamate a giudicare la gara di canto, mentre per quella di ballo ci sono il solito Garrison, Kleidi e il grande ritorno di Veronica Peparini. Cast ricchissimo per una puntata ricca di emozioni. Inoltre possiamo già spoilerarvi sulla puntata di Amici 22 di domenica 11 dicembre che non si parlerà delle coppie nate all’interno del programma.

Anticipazioni Amici 2022 11 dicembre: cosa succede

Le anticipazioni della puntata di Amici 2022 dell’11 dicembre iniziano con la gara di ballo, giudicata dai tre ex maestri del talent. A vincere è Isobel, che conferma l’impatto incredibile che ha avuto sul programma. Alle sue spalle si posizionano Gianmarco e Ramon, mentre in fondo alla classifica si piazza Rita. Non ci sono i voti, con Maria che ha confermato il volere della scorsa settimana. Questa gara è stata molto importante per i ballerini, perché i primi tre classificati, quindi Isobel, Gianmarco e Ramon, hanno vinto la possibilità di fare un provino per il video di una pagina di urban. Attenzione perché ora viene il momento spoiler con l’anticipazione di chi è stato eliminato da Amici 22 nella puntata dell’11 dicembre.

Gara fondamentale, ma in negativo, anche per Ludovica, che viene eliminata da Emanuel Lo. La ragazza era già in aria di eliminazione, nella gara di questa puntata si è piazzata tra le ultime posizioni e, risultando ultima nella classifica generale di ballo, è andata incontro alla decisione del prof. La ragazza ha salutato i compagni tra le lacrime e ha detto addio alla scuola. Oltre al danno la beffa perché ballando si è anche infortunata ad una gamba stando agli spoiler che arrivano sul talent condotto da Maria De Filippi. Infine, per ciò che riguarda il ballo secondo le anticipazioni di Amici 2022 nella puntata dell’11 dicembre Samu riesce a superare il compito affidatogli da Alessandra Celentano, esibendosi bene nella coreografia di latino.

Le anticipazioni dell’11 dicembre di Amici proseguono con la gara di canto, anche questa segnata da un premio ambito per i primi tre. Gli alunni hanno sfoggiato i propri inediti, ad eccezione di Cricca, Tommy Dali e Angelina. A piazzarsi in testa alla classifica, premiati da Emma e Rebecca, sono proprio Angelina, Cricca e Piccolo G, i quali vedranno un loro inedito essere prodotto dai Boomdabash grazie a questa vittoria. Infine, gli spoiler rivelano anche i risultati delle prove sponsor di domenica 11 dicembre: la Tim è stata vinta da Mattia, quella Oreo da Maddalena.