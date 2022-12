Dottoressa Smile chi è prezzi

Dottoressa Smile chi è la dottoressa protagonista del programma in onda su Real Time: i prezzi dei suoi lavori

Ha fatto il suo esordio martedì 22 novembre sulla piattaforma Discovery+ La Dottoressa Smile, programma in onda anche su Real Time oltre che sulla piattaforma streaming che porta in scena i lavori della dottoressa odontoiatra Annapaola Manfredonia. Originaria di Napoli, la dottoressa è un medico specializzato in odontoiatria di altissimo livello. Prima di affermarsi nel suo mestiere, la Dottoressa Smile si è laureata in medicina e chirurgia con lode a inizio anni 90 a Napoli, per poi specializzarsi in Odontostomatologia e continuare gli studi negli Stati Uniti e ha portato tutta la sua esperienza e le tecniche avanzate apprese negli States in Italia per metterla a disposizione dei suoi clienti. Nel 2008, la donna, è infatti diventata la prima italiana a specializzarsi nella tecnica delle faccette. Su Instagram Annapaola ha un seguito di quasi 40.000 utenti e posta soprattutto i risultati dei suoi lavori, oltre a clip e scatti del suo nuovo programma. Per ciò che riguarda la sua vita privata, la dottoressa è sposato con un uomo di nome Mimmo e ha due figli.

Sull’onda del suo ottimo lavoro, Annapaola Manfredonia è, quindi, anche sbarcata in televisione, dando vita alla Dottoressa Smile. Nel programma di Real Time vedremo la dottoressa risolvere i problemi delle bocche dei suoi pazienti, regalandogli il sorriso che hanno sempre segnato. Dalla dottoressa si presentano via via casi sempre più complessi, persone segnate da importanti problematiche odontoiatriche e la dottoressa, oltre a rimettere apposto il loro sorriso, contribuirà anche a fargli recuperare quell’autostima che avevano perduto a causa dei loro difetti estetici.

Dottoressa Smile prezzi

Dottoressa Smile ci porta, dunque, all’interno della clinica di Annapaola Manfredonia, che avvalendosi della tecnica dello sbiancamento americano esegue mock-up dentali personalizzati per ogni paziente che si rivolge a lei. La clinica della Dottoressa Smile è la Manfredonia Dental Care, che si trova a Napoli in Viale Gramsci. Come possiamo vedere dalle foto, diversi vip hanno scelto di affidarsi alle cure della dottoressa, tra questi la neo mamma Chiara Nasti e l’ex calciatore del Napoli Lorenzo Insigne.

Nella sua clinica la dottoressa offre diversi servizi, dallo sbiancamento di cui abbiamo parlato alle operazioni di ortodonzia, fino all’applicazione di protesi e agli interventi di chirurgia. Per quanto riguarda i prezzi, il costo dipende dal tipo di operazione o intervento richiesto, per cui per molte cose non esiste uno standard. Ad ogni modo, il primo consulto solitamente è gratuito e da lì poi è possibile capire di cosa si ha bisogno e gli eventuali prezzi. Secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete, lo sbiancamento americano, punta di diamante della clinica della Dottoressa Smile, ha un costo che si aggira intorno ai 500 euro e si articola in 3 sedute da 15 minuti.