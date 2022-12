Kirstie Alley marito e figli: divorzio e adozione

Kirstie Alley è morta oggi a 71 anni: la vita privata dell’attrice di Senti chi parla dal suo ex marito ai suoi due figli

Kirstie Alley, 71 anni, è morta circondata dai propri affetti. Lo hanno sottolineato i suoi amatissimi figli, che l’hanno descritta come una splendida madre e nonna. Tanto amore nella sua vita, così come molta sofferenza. È stata sposata due volte ed entrambi i divorzi l’hanno spinta in fasi a dir poco critiche della sua vita. Nata a Wichita, in Kansas, nel 1951, ha abbandonato gli studi per dedicarsi al palcoscenico, provando la scalata al successo basandosi solo sulle sue forze. Le cose non sono state però facili per lei, che si è vista rifiutare svariate parti. Ha avuto al suo fianco per molti anni Bob Alley. I due erano cresciuti insieme. Fidanzati al liceo, hanno poi deciso di sposarsi, restando uniti dal 1970 al 1977. Il matrimonio però non è stato rose e fiori, anzi. In questo periodo Kirstie vive una fase a dir poco drammatica della sua vita e carriera: il suo matrimonio non va secondo i piani, con l’attrice che vede un altro uomo mentre è ancora sposata, anche se come rivelato molti anni dopo durante la presentazione del suo libro The Art of Men, con quest’uomo non c’è mai stato alcun rapporto fisico. Tuttavia, questa storia ha gettato un’ombra sul matrimonio e per molti anni l’attrice si è incolpata duramente per aver distrutto la sua unione con Bob.

Inoltre, la cocaina fa la sua comparsa ed eccola entrare in un tunnel oscuro. Di fatto la sua scalata a Hollywood ha inizio poco dopo essere riuscita a disintossicarsi. Giungono gli anni ’80 e con loro tanta felicità. Il successo è lì e in breve diventa nota per svariati ruoli. Il pubblico la riconosce come l’attrice di Cheers, noto in Italia come Cin Cin, ma anche per Senti chi parla e Matrimonio a 4 mani, tra gli altri. Nel 1983 è nuovamente all’altare, stavolta al fianco di un attore, Parker Stevenson.

Kirstie Alley: l’amore col secondo marito

Dopo la fine del matrimonio con Bob Alley, Kirstie ha ritrovato l’amore, come detto, con Parker Stevenson. La donna si era infatuata di lui già nel 1972, quando l’attore ha realizzato il film A Separate Pearce. Dopo diversi anni le loro strade si sono incrociate di nuovo, pare che i due si siano incontrati a un bar e da lì abbiano cominciato a uscire insieme, convolando poi a nozze nel 1983. La coppia pare molto solida e Kirstie Alley è pronta a diventare madre. Ancora una volta, però, si ritrova a fare i conti con un destino beffardo e crudele. Subisce infatti un aborto spontaneo. I due, però, non si rassegnano all’idea di non avere figli. È così che giunge nella loro vita il piccolo William. Nato il 5 ottobre 1992 ed entrato in casa loro appena una settimana dopo. Hanno poi scelto di porre al suo fianco una sorellina, adottando Lylia nel 1995. Il matrimonio ha però iniziato a mostrare qualche profonda crepa e in due anni si è concluso del tutto, con la coppia che nel 1997 si è separata a causa di visioni differenti sul futuro e sugli obiettivi della vita. Tempo dopo, Parker ha rivelato che Kirstie era il suo esatto posto e già il fatto che siano stati insieme per così tanti anni è stato un miracolo.

Cuore spezzato, carriera da mandare avanti e famiglia da gestire. È stato troppo per Kirstie Alley, che ha trovato la forza di non ricadere nelle vecchie tentazioni, trovando però al tempo stesso sfogo nel cibo. Ha così iniziato ad accumulare peso, arrivando a toccare quota 100 kg. Col passare degli anni è poi riuscita a perderne ben 45, ritrovando un equilibrio e la fede. Sappiamo infatti come sia stata un membro di Scientology, che vanta numerosi attori di Hollywood, come Tom Cruise. Come detto, però, è anche stata nonna. Nel 2016, infatti, suo figlio William è diventato padre del piccolo Waylon Tripp Parker. Una gioia immensa, che l’ha di certo aiutata a gettare un velo su tutte le sofferenze vissute in passato.

Bob Alley e Parker Stevenson sono stati, quindi, i due grandi amori della vita di Kirstie Alley, oltre ai suoi figli William e Lylia. L’attrice, sempre in occasione della presentazione del suo libro, ha rivelato di aver avuto delle storie anche con due attori famosissimi di Hollywood come John Travolta e Patrick Swayze, con cui ha condiviso le esperienze rispettivamente in Senti chi parla e nella miniserie Nord e Sud. Al momento della sua morte, Kirstie Alley pare fosse single.