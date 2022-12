Sam Ryder chi è: la vita privata con la fidanzata Lois

Sam Ryder chi è il cantante che si è affermato all’Eurovision e i dettagli della sua vita privata con la fidanzata Lois

Uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si è tenuto a Torino in virtù del successo dell’anno prima dei Maneskin. è stato senza dubbio Sam Ryder, star che, affermatasi su TikTok, ha conquistato praticamente l’attenzione del mondo intero. L’Italia, in virtù del successo di Torino, è sicuramente un paese rimasto nel cuore del cantante, che è stato protagonista anche della prima puntata del nuovo programma di Mi casa es tu casa, format condotto da Cristiano Malgioglio. Insieme a Hether Parisi, il vincitore dell’ultima edizione dell’Eurovision ha arricchito questo esordio di Mi casa es tu casa, parlando di molte cose tra cui la sua vita privata e la sua amatissima fidanzata Lois.

Nato il 25 giugno del 1989 a Maldon, Inghilterra, Sam Ryder è giunto al successo nell’ultima edizione dell’Eurovision, dove ha coronato una clamorosa scalata costruita soprattutto grazie ai social. Sin da piccolo Sam ha coltivato la sua passione per la chitarra, avvicinandosi al mondo come chitarrista per diversi gruppi, dai Blessed by a Broken Heart ai Close Your Eyes. Dopo tanta gavetta, paradossalmente il successo per Sam Ryder è arrivato quando tutto il mondo della musica si è fermato. Nel 2020, col mondo chiuso in lockdown a causa della pandemia, Sam Ryder ha cominciato a emergere postando video di cover di canzoni famose (spiccano brani come The Lazy Song di Bruno Mars e What’s Up dei 4 Non Blondes tra i più amati e visti), ottenendo così un seguito pazzesco, superiore ai 10 milioni di seguaci su TikTok, e il suo primo contratto discografico con l’etichetta Parlophone. Nel 2021 il cantante ha realizzato il suoi primo EP, The Sun’s Gonna Rise, iniziando quindi a diffondere anche la sua musica oltre alle cover. Sam ha infatti saputo usare benissimo il canale social, emergendo con le cover di brani amatissimi di artisti come Alicia Keys, Adele e via dicendo, per diffondere anche la sua musica.

Il resto è storia recente: nel marzo 2022 viene scelto dalla BBC come rappresentante del Regno Unito all’Eurovision e Sam Ryder si piazza al secondo posto dietro i Kalush Orkestra ucraini, col suo brano, Space Man, che diventa uno dei più apprezzati di tutta la rassegna. Dopo il trionfo all’Eurovision, l’artista ospite da Malgioglio a Mi casa es tu casa ha continuato a lavorare alla sua musica, arrivando a realizzare il suo primo album, There’s Nothing But Space, Man uscito il 18 novembre

Sam Ryder fidanzata chi è Lois

Come detto, Sam Ryder è tornato a mettersi in mostra al pubblico italiano partecipando alla prima puntata di Mi casa es tu casa. Qui, insieme a Cristiano Malgioglio, l’artista ha raccontato molte cose di sé, commuovendosi quando ha parlato della sua vita privata e della sua Lois. Oltre alla musica, infatti, il grande amore della vita di Sam Ruder è Lois Gaskin-Barker, la dolce metà dell’artista britannico. I due sono molto legati e insieme hanno posseduto, dal 2017, anno in cui dovrebbero essersi messi insieme, al 2019, il Lone Wolves Organic juice bar, un locale che si trovava a Coggeshall, vicino a dove l’artista ospite di Malgioglio a Mi casa es tu casa è nato, nell’Essex.

Con la pandemia la vita di Sam Ryder è cambiata completamente. Il locale non c’è più, c’è la musica, mentre Lois ha una pagina su Instagram dove vende gioielli, la Lone Wolves Creatives. I due condividono spesso foto insieme e scatti della loro vita privata e sembrano molto affiatati, come ha testimoniato anche l’emozione con cui Sam ha parlato di Lois da Malgioglio a Mi casa es tu casa. Insomma, con la pandemia la vita dell’artista è cambiata moltissimo, ma ciò che è rimasto invariato è l’amore che vive con la sua Lois.