Glen Blackhall chi è Umberto di Odio il Natale

Glen Blackhall chi è l’attore che interpreta il ruolo di Umberto nella serie di Netflix Odio il Natale

Il Natale è in arrivo e con esso le solite produzioni a tema natalizio. Per quest’anno, una grande novità arriva da Netflix, pronta a scendere in campo con la sua prima commedia natalizia italiana. Si tratta di Odio il Natale, in arrivo il 7 dicembre sulla piattaforma streaming, con protagonisti Pilar Fogliati e Glen Blackhall, che nella serie di Netflix interpreta il ruolo di Umberto. Al contrario di quanto potrebbe far pensare il cognome, Glen è nato a Milano il 10 febbraio del 1981 e ha sviluppato la sua passione per la recitazione già in adolescenza, cominciando all’età di 14 anni a cimentarsi nella recitazione.

Glen si è così formato alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi e una volta completati gli studi, il protagonista di Odio il Natale ha iniziato la sua avventure, mettendosi in mostra soprattutto nel mondo delle fiction in produzioni come Il tredicesimo apostolo e Tutto può succedere. In quest’ultima serie l’attore ha interpretato il ruolo di Marco Nardini, l’insegnante d’italiano di Ambra che nella serie ha avuto una storia con Sara, madre della sua alunna, personaggio interpretato invece da Maya Sansa. Altri ruoli televisivi di Glen Blakchall sono quello di Paolo Sandrini nella celebre miniserie del 2012 Titanic, realizzata nel centenario del drammatico naufragio della famosa nave, quello di Marco Esposito ne Il Clan dei camorristi, personaggio ispirato al carabiniere Salvatore Nuvoletta ucciso durante un agguato, e di luca nella serie Questo nostro amore in onda per tre stagioni dal 2012 al 2018 su Rai 1.

Per ciò che concerne i film, lo abbiamo visto in pellicole come Passione sinistra, dove veste il ruolo di Andrea, L’uomo che ama, dove nei panni di Juri ha recitato al fianco di Pierfrancesco Favino e Monica Belucci, Dieci inverni, dove ha affiancato Michele Riondino e Isabella Ragonese nel ruolo di Simone e infine Jump, produzione svizzera in cui Glen è protagonista al fianco di Claire Price. Ora, a 41 anni, Glen Blackhall è pronto a conquistare anche il pubblico di Netflix con la commedia delle feste Odio il Natale.

Al fianco dell’attività di attore, Glen Blackhall è anche un docente di teatro, un altro campo dove è molto attivo. La sua attività da insegnante lo ha portato a diffondere le sue conoscenze in giro per il mondo, a Gerusalemme, ad esempio, con la Summer School Tam, o in Grecia, a Epidauro per la precisione, con la International Summer School Lyceum. L’attore di Odio il Natale ha anche recitato in diverse opere teatrali. Glen è molto attento al tema dell’ambiente e dell’ecosostenibilità e da anni vive in mezzo al bosco, portando avanti esperimenti di autosostenibilità

Odio il Natale: i dettagli della serie Netflix

Vedremo, dunque, Glen Blackhall in Odio il Natale, prima commedia natalizia italiana firmata Netflix. La serie, in uscita il 7 dicembre 2022 col rilascio di tutte le 6 puntate, riprende il format norvegese Natale con uno sconosciuto, ripercorrendo un asse che ha funzionato molto negli ultimi anni, visto che anche un altro grande successo seriale italiano firmato Netflix, Skam Italia, anch’esso ispirato a un format norvegese. Odio il Natale spera sinceramente di ripercorrere quei fasti e per farlo punta su Pilar Fogliati, che nella serie interpreta Gianna, una donna che decida di trovare il fidanzato perfetto da portare alla cena di Natale così da evitare le solite noiose domande dei parenti sulla sua situazione sentimentale.

Per trovare l’uomo, però Gianna ha disposizione solo 25 giorni, una sorta di calendario dell’avvento in stile primo appuntamento, con la protagonista che sonderà diverse possibilità prima di scegliere. Questa impresa, però, genererà tutta una serie di Gianna, che come in ogni film o serie a tema Natale che si rispetti, vivrà una sorta di rinascita spirituale, assumendo un punto di vista totalmente nuovo sulla vita. Girato tra Venezia e Chioggia, Odio Il Natale vede come protagonisti del cast, oltre a Pilar Fogliati e Glen Blackhall, Marzia Ubaldi, Fiorenza Pieri, Massimo Rigo, Sabrina Parravicini, Cecilia Bertozzi, Beatrice Arnera e Nicolas Maupas.