Linda X Factor 2022 madre è stata Miss Italia: la verità

Ieri sera nella finale di X Factor 2022 Dargen D’Amico ha rivelato che la madre di Linda è stata Miss Italia e non era ironico

Ieri sera nella finale di X Factor 2022 ancor prima di decretare il vincitore, la sorpresa, almeno per i fan su Twitter, è stata la rivelazione di Dargen D’Amico sulla mamma di Linda: è stata Miss Italia. Si è scatenata così la caccia alla risposta sull’affermazione fatta dal giudice del talent di Sky che ha diviso il pubblico su chi lo ha visto una battuta ironica, come nello stile del cantante, e chi invece ha creduto davvero la mamma di Linda fosse stata in passato incoronata reginetta di bellezza. C’è di vero in entrambe le deduzioni che hanno fatto i telespettatori che ieri sera seguivano la finale di X Factor 2022. La madre di Linda non ha fatto Miss Italia nel senso stretto se si fa riferimento al concorso di cui è patron Patrizia Mirigliani ma è comunque Miss! La mamma di Linda di X Factor è stata infatti incoronata nel 2009 Miss Mamma Italiana Solare.

Anna Ferrero, così si chiama il genitore della finalista del talent del roster di Fedez, all’epoca aveva 30 anni e come oggi era impiegata nel suo comune di nascita, Alba, in provincia di Cuneo ed era già una splendida mamma dei suoi tre figli, appunto Linda 6 anni, Valentino 3 e Marcello 2. Facendo delle ricerche approfondite si è scoperto anche un altro indizio che potrebbe rivelare che Anna Ferrero abbia partecipato anche ad altri concorsi di bellezza. Risulta infatti con lo stesso nome e cognome e la stessa provenienza, Alba Piemonte, nel 2003 una finalista di Miss Universo Italia. All’epoca il concorso fu trasmesso in diretta su Canale 5 con la conduzione di Enrico Papi. Stando a questi dettagli, sembra scontato che sia la madre di Linda di X Factor 2022 ad essere stata tra le papabili Miss Universo Italia.

X Factor 2022 Linda e il rapporto con sua madre

Ad Alba la madre di Linda di X Factor 2022 è una vera e propria star. In un’intervista a La Stampa il papà Edoardo ha annunciato che durante la finale di ieri sera del talent show a cui ha partecipato la figlia si sono riuniti oltre una cinquantina di parenti e amici per seguire la cantante. Anna Ferrero nel commentare il percorso della sua Linda non ha nascosto di aver partecipato in tutti questi mesi ad ogni sua apparizione in tv presenziando sia alle registrazioni che ai live. La mamma le è stata sempre accanto anche agli inizi della sua carriera, d’altronde la cantante di Fedez ha solo 19 anni, e di averla instradata alla musica facendole apprezzare anche il genere classico. Anna Ferrero non ha risparmiato parole forti per gli insulti che sua figlia Linda durante X Factor 2022 ha ricevuto sui social. La figlia è rimasta molto male per le cattiverie che ha ricevuto e la mamma ha sottolineato quanto la giovane sia molto sensibile e non abituata a un format televisivo come quello del talent show Sky. Una piccola curiosità: il nonno di Linda di X Factor 2022 è assessore alle Finanze del comune di Alba.