Bake Off the professionals Italia concorrenti chi sono i protagonisti

Con 5 famiglie di concorrenti vip prende il via venerdì 9 dicembre lo spinoff di Bake Off dedicato alle famiglie di pasticcieri. Si tratta di Bake Off the professionals Italia, che vedrà sfidarsi cinque famiglie che verranno giudicate di volti che conosciamo bene, quelli del programma madre ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. La conduzione è affidata, come al solito, a Benedetta Parodi: andiamo a scoprire le cinque famiglie si scontrano in questa edizione di Bake Off the professionals Italia.

Partiamo dalla famiglia Palladini, composta da papà Flavio e dai figli Paolo e Valeria. La Pasticceria Palladini si trova a Vicenza ed è nata nel 1976, passando poi di mano da Flavio ai due figli, Paolo e Valeria, di 42 e 40 anni, i quali condividono la passione per la pasticceria tradizionale e soprattutto per il millefoglie, dolce della casa. Dopo tanto lavoro, papà Flavio ormai lascia la sfera creativa ai due figli, che non hanno avuto una formazione professionale, ma hanno imparato il mestiere sul campo. Scendiamo l’Italia con la famiglia Martini, originaria di Montelupo Fiorentino in provincia di Firenze. Il Forno Martini è stato inaugurato nel 2006 e vede coinvolti nonna Silvana, 81 anni, suo figlio Marco di 58 e il giovane Gabriele, 26 anni e pronto a continuare la tradizione familiare. Il piatto forte è la frolla di nonna Silvana, di cui va molto fiera, mentre Gabriele è il lato innovativo e giovane dell’attività, attento soprattutto all’e-commerce.

Ci spostiamo al sud, in particolare in Puglia, dove troviamo la pasticceria della famiglia Franchini situata a Lecce, nel pieno centro storico. Qui Alesssandro e Alessandra, insieme alla madre dell’uomo, Sandra, portano avanti l’attività, la Pasticceria Alessandro Franchini. Infine arriviamo in Campania, dove si trovano le ultime due famiglie pronte a contendersi la vittoria di Bake Off the professionals Italia. A Napoli c’è la famiglia Lago, dove Giovanni, 67 anni, e i figli Ciro e Giulio portano avanti la loro Pasticceria Lago situata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio e attiva addirittura dal 1965. Infine a Caserta c’è la Pasticceria Gianni, un’attività di famiglia che vede coinvolti Maurizio e Anna, 49 e 43 anni, insieme alla loro figlia Carmen. La famiglia Frascarino si dedica soprattutto alla pasticceria tradizionale, diventando un punto di riferimento per il paese in cui vivono in provincia di Caserta.

Bake Off the professionals Italia quante puntate

Bake Off the professionals Italia inizia, quindi, venerdì 9 dicembre. Le puntate del programma vanno in onda su Real Time e, per ciò che riguarda lo streaming, sul sito ufficiale del canale e sulla piattaforma di Discovery Plus. Le puntate di questo speciale spinoff sono tre, della durata di circa 90 minuti. Le famiglie che si sfidano dovranno cimentarsi in tre prove: la prima è la vetrina, in cui i pasticcieri dovranno rivisitare un dolce e rifarlo in piccole quantità numerose come se dovessero apporle in vetrina. Poi abbiamo la prova tecnica, in cui le famiglie dovranno replicare una ricetta fornitagli e infine la prova sorpresa, in cui bisognerà realizzare un dolce rivisitato in chiave creativa seguendo alcune indicazioni.

Ogni puntata segnerà l’eliminazione di una famiglia, alla finale ne arriveranno tre e chi vince Bake Off the professionals Italia si aggiudicherà una fornitura di cioccolato e l’invito a una masterclass della scuola di alta formazione gastronomica. Questo è il calendario con gli appuntamenti:

9 DICEMBRE: Puntata 1

16 DICEMBRE: Puntata 2

23 DICEMBRE: Puntata 3