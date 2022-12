I Frascarino Bake Off chi sono: pasticceria e prezzi

Chi sono i Frascarino, concorrenti di Bake Off The Professionals – Affari di famiglia. Dov’è la loro pasticceria e che prezzi ha.

I Frascarino sono tra i concorrenti di Bake Off The Professionals – Affari di Famiglia. Bake Off Italia si è concluso ma è ancora tempo di squisita pasticceria su Real Time. Si passa infatti dal programma originale al suo spin-off, che promette allo stesso modo di incantare gli spettatori dinanzi ai loro schermi. Si parte con The Professionals – Affari di famiglia, una gara decisamente diversa da quella proposta nel format più famoso. Se di là vi sono infatti del pasticceri amatoriali, qui si fanno i conti con dei professionisti del mestiere, come il titolo suggerisce. Come se non bastasse questo aspetto a promettere un confronto molto intenso, tutti sono al bancone con al fianco la propria famiglia. La regola da rispettare per essere tra i concorrenti, infatti, è quella di possedere una pasticceria a carattere famigliare.

Scopriamo quindi chi sono i Frascarino, che portano in studio i saporti della loro terra, la Campania. Abitano infatti in un paesino in provincia di Caserta. Qui deliziano i loro compaesani con ricette antiche. La principale caratteristica del loro laboratorio e negozio, infatti, è il pieno rispetto della tradizione. I vecchi sapori di una volta non passano mai di moda, del resto. Sono tre i componenti di questa famiglia, sempre pronti a regalare un sorriso a tutti i clienti. Partiamo da Maurizio, 49 anni, fiero della sua produzione e, ovviamente, delle due donne che ha sempre al suo fianco. Sua moglie Anna, 43 anni, rappresenta un po’ la nota più vibrante e allegra, e di certo saprà contagiare un po’ tutti con il suo atteggiamento positivo. A completare la famiglia è Carmela, 20 anni, chiamata un po’ da tutti Carmen. Non ha studiato per diventare pasticcera, anzi. Il suo percorso di studi l’ha condotta al liceo artistico. Per questo motivo nel laboratorio di mamma e papà si occupa principalmente del lato estetico, ovvero delle decorazioni.

I Frascarino pasticceria dove si trova: prezzi

Per gustare i dolci preparati dalla famiglia Frascarino occorre recarsi in provincia di Caserta, precisamente a San Nicola la Strada. Negli anni ’80 vi era un laboratorio rinomato in Parco Domus e oggi si chiama Pasticceria Napoletana Gianni, sito in Via Enrico Fermi – Parco Irene. Attraverso la pagina Facebook è possibile rendersi conto del livello di maestria di questa famiglia, che propone golosità di ogni sorta, seguendo spesso il calendario. Con l’avvicinarsi del Natale, ad esempio, è facile trovare gli struffoli, proposti in varie salse. Come rinunciare, poi, al loro squisito panettone, proposto quest’anno con uno strato enorme di cioccolato fondente. Come detto, però, Carmen, la piccola di casa, ha un animo artistico che riesce abilmente a conciliare con il lavoro di pasticceria vero e proprio dei genitori. Per questo motivo è facile individuare delle creazioni molto intriganti anche dal punto di vista estetico. Un piacere per gli occhi e per il palato, dunque. I prezzi della famiglia Frascarino sono perfettamente nella norma, da pochi euro per un singolo pezzo a circa 25 per dolci più elaborati e di dimensioni maggiori.