I Palladini Bake Off chi sono: pasticceria e prezzi

I Palladini chi sono i concorrenti di Bake Off the professionals Italia: dove si trova la loro pasticceria e i prezzi

I Palladini sono tra i concorrenti dello spinoff di Bake off dedicato alle famiglie di pasticcieri professionisti e alle loro imprese. In Bake Off the professionals si sfidano cinque famiglie, pronte a portare in scena le loro tradizioni e i loro dolci per aggiudicarsi la vittoria finale al termine delle tre puntate che contrassegnano Bake Off the professionals. I Palladini sono una famiglia di Vicenza che vanta una lunga storia nel mondo della pasticceria. La pasticceria Palladini è nata nel lontano 1976 e vanta quasi cinquanta anni di attività. il capostipite della dinastia di pasticcieri è papa Flavio, che oggi ha 70 anni e ha trasmesso il mestiere ai figli Paolo e Valeria. I due, 42 e 40 anni, hanno preso le redini dell’attività di famiglia, imparando il lavoro sul campo, per così dire, senza ricevere alcuna formazione professionale, ma imparando dal padre. Così i due figli hanno preso il posto di Flavio, che oggi sta al banco insieme alla moglie Graziella e lascia spazio d’espressione ai figli, dopo aver creato e fatto affermare la pasticceria, ampliandola più volte dal momento della sua apertura, prima nel 1980 e poi negli anni ’90, fino ad arrivare all’aspetto che ha oggi.

Flavio e Graziella si sono sposati nel 1979 e un anno dopo hanno avuto il loro primo figlio, Paolo, mentre Valeria è arrivata nel 1982. Paolo si è interessato alla pasticceria sin da adolescente, iniziando a lavorare ad appena 14 anni. Il ragazzo è stato raggiunto, poi, da Valeria, che si è specializzata in pasticceria americana. Tra i due c’è un solido legame e la pasticceria Palladini si è così rinnovata negli anni, mantenendo però forti anche le sue tradizioni. Un retaggio ben evidente dalle specialità che offre, l’amatissima millefoglie, ma anche le torte americane di Valeria.

I Palladini pasticceria dove si trova: prezzi

La pasticceria Palladini, come detto, si trova a Vicenza, in particolare nel comune di Trezze sul Brenta, nella frazione Belvedere, una realtà di circa 4.000 abitanti per cui la pasticceria rappresenta davvero un’istituzione. Inizialmente Flavio Palladini aveva aperto la sua pasticceria in una location più piccola, ma a partire dal 1980 l’ha spostata a via Nazione 9, dove si trova ancora oggi, ampliandola e aggiungendola la gelateria e i posti per sedersi. Col passare degli anni ha continuato ad ampliare la pasticceria, aggiungendo il laboratorio artigianale e ampliando sempre di più il banco.

Sul sito della pasticceria è possibile vedere alcune creazioni e molti dei servizi offerti dalla pasticceria, come torte per ogni tipo di evento, ma per i prezzi bisogna contattare e chiedere informazioni, anche perché questi cambiano ovviamente a seconda delle richieste. Flavio e i suoi figli vogliono, dunque, affermarsi ora con Bake Off the professionals Italia. Sarà una lotta serrata, ma i Palladini sperano sicuramente di ottenere la vittoria, sarebbe un grande riconoscimento per papà Flavio che ormai da quasi cinquanta anni porta avanti con grande orgoglio l’attività di famiglia.