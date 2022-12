X Factor 2022 chi ha vinto: vincitore a sorpresa

Il vincitore di X Factor 2022 spiazza. I favoriti restano a bocca asciutta in una serata dove è successo l’incredibile come lo show di Francesca Michielin

Uno tra Beatrice Quinta e i Santi Francesi è il vincitore di X Factor 2022. Ieri sera chi ha vinto alla finale del talent show condotto da Francesca Michielin ha ottenuto il successo tramite un televoto particolare come mai accaduto nella storia del programma. Il televoto non ha decretato un eliminato a manche come ci aveva abituato finora ma chi ha alzato lo scettro di X Factor 2022 è arrivato grazie alla somma dei voti delle singole esibizioni. Ad aprire la finale del talent di Sky sono stati i Meduza che ha aperto ai duetti dì Francesca Michielin con i finalisti: con Beatrice Quinta ha cantato Acido/Acida dei Prozac+, con i Santi Francesi California dei Phantom Planet, con Linda Take Me To Church di Hozier e infine con i Tropea Somebody To Love dei Jefferson Airplane. Al termine delle quattro esibizioni, Francesca Michielin ha proseguito con un medley dei suoi più grandi successi che hanno anticipato altre due magnifiche esibizioni. Prima hanno scatenato il pubblico del Forum di Milano i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe e Ricordi e poi Rkomi con il suo show per celebrare i 7 dischi di platino conquistati nel 2022.

La conduttrice dopo aver annunciato la chiusura del primo televoto ha ufficializzato che per la prima manche, quella dei duetti, i finalisti meno votati sono stati ieri sera a X Factor Linda e i Tropea. Proprio la punta di diamante del roster di Fedez ha inaugurato la seconda manche, il best of, un medley delle sue migliori esibizioni del suo percorso nel talent show. Non poteva mancare Coraline dei Maneskin, canzone che ha permesso a Linda di catturare l’attenzione del pubblico, dei giudici e soprattutto di Damiano che ha ricondiviso la sua esibizione alle audizioni. Dargen D’Amico ha commentato dicendo che ha visto crescere Linda e cantando riesce a tenere ancora accesa la sua curiosità. Non vede l’ora di ascoltare la tracklist del suo primo disco, ha fatto un percorso con il sorriso. Sugli insulti a Linda, Dargen D’Amico ha sottolineato che il mondo è pieno di str**** e che lei ha surfato su tutto. Ambra ha detto che ne è uscita più forte, Rkomi che ha mostrato grande maturità e che X Factor rappresenta solo la prima strofa della sua storia. Fedez, commosso, ha detto che sa quanto è stato importante il percorso di Linda e le ha fatto i complimenti. Successivamente ad esibirsi nella seconda manche della finale di X Factor 2022 sono stati i Tropea che hanno aperto la performance con Luna dei Verdena, Rkomi ha apprezzato la loro energia e ha sottolineato quanto li adori, Fedez ha chiesto espressamente che dopo tanti ballottaggi non siano ultimi. I Santi Francesi si sono letteralmente scatenati alla finale di X Factor 2022 quando è stato il loro turno nella seconda manche. Il best of con Un ragazzo di strada, Ti voglio e Creep è stato accolto con entusiasmo dalla giuria che li ha definiti perfetti con Dargen D’Amico che ha ironizzato “vi manca qualche altro talent a cui partecipare?”. Da segnalare che dal pubblico è arrivato un reggiseno per Alessandro dei Santi Francesi che a suo dire profumava di zucchero filato. A chiudere la seconda manche è stata Beatrice Quinta con un’esibizione esplosiva in completino intimo e stivaloni e si è divertita e ha divertito sulle note di Believe, Tutti i miei sbagli e Fiori di rosa fiori di pesco. Ambra ha detto che la bionda finalista ha uno sguardo con cui potrebbe vendere di tutto, Dargen ha detto che la sua finalista non l’ha mai deluso e Fedez l’ha definita l’unica vera popstar di questa edizione di X Factor. Atteso come sempre il momento di Rkomi che si è complimentato dicendo che lei ha rubato un po’ dai grandi come Irama.

X Factor 2022 finale: terza manche e vincitore

Prima della terza manche, la finale di X Factor 2022 è stata arricchita dalle esibizioni di Dargen D’Amico che ha portato sul palco un suo medley chiudendo con la hit Dove si balla e Fedez che, apparso senza tatuaggi, ha prima cantato Bella Storia e Sapore e poi il nuovo singolo Crisi di Stato. Successivamente Francesca Michielin ha annunciato i risultati temporanei dopo la seconda manche e agli ultimi posti si sono piazzati i Tropea, come avvenuto nel primo televoto, e a sorpresa Beatrice Quinta. Ad aprire l’ultima manche, quella degli inediti, della finale di ieri sera di X Factor 2022 é stata Beatrice Quinta con il suo “Se$$o”. Ambra lo definisce un inno per le donne sottone, Rkomi confessa di aver bevuto un po’ prima della diretta e con enfasi si complimenta “hai la caratteristica di trasformarti. Ti faccio i miei complimenti e ti mando un abbraccio”. Fedez sottolinea che quello di Beatrice Quinta é il singolo andato meglio, Dargen chiede una collaborazione dopo il talent. È la volta di Linda con Fiori sui Balconi. Dargen trova il singolo non il momento più alto del suo percorso nel talent anche se si è esibita bene, Fedez con sicurezza afferma che è un suo pensiero, Ambra le fa i complimenti per essere stata se stessa, Rkomi le augura una lunga carriera. Scoppiano scintille tra i giudici. Le polemiche ieri sera alla finale X Factor 2022 sono tra Fedez e Dargen. Il Ferragnez risentito del parere del produttore sul singolo di Linda fa una battuta “se non lo trova bello Dargen siamo sulla strada giusta”. Il rapper ha trovato infatti il commento di D’Amico un modo edulcorato per dire che Fiori sui Balconi è brutta. Il cantante di Dove si Balla charisce, per lui le altre assegnazioni hanno messo in ombra il singolo.

I Santi Francesi propongono il singolo “Non è così male”: Dargen D’Amico e Ambra li paragonano ad un film d’autore che sbanca il botteghino, Fedez ha sottolineato la loro eleganza mentre Rkomi non è riuscito a dare il suo commento per un errore dì Francesca Michielin. Chiudono la manche i Tropea con “Cringe Inferno” che hanno catturato l’attenzione di Rkomi che li ha paragonati a Batistuta, mentre Fedez ha rivelato di aver fumato con loro, Dargen D’Amico ha parlato di edizione impoverita se i Tropea fossero stati eliminati prima. Standing ovation per il gruppo con Ambra che chiude dicendo che è la prima volta che il concorrente salva il giudice. Dopo i ringraziamenti di rito, è stato annunciato il vincitore di X Factor 2022 dopo ben 5 mesi di percorso. Prima però Francesca Michielin ha rivelato che sono partite già le selezioni per la prossima edizione del talent cancellando quindi le voci che parlavano di un possibile addio. Al quarto posto si sono classificati i Tropea della squadra di Ambra, terzo posto per Linda della squadra di Fedez. Chi ha vinto X Factor 2022 sono i Santi Francesi, secondo posto per Beatrice Quinta vincitore morale.