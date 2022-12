Anticipazioni Gf Vip 10 dicembre passione Sarah Attilio, Edoardo sceglie

Stasera per la prima di sabato del Gf Vip anticipazioni forti: la compagna contro Attilio, sorpresa con scelta per Edoardo, entrano Ginevra e nuovi concorrenti

Appuntamento speciale stasera 10 dicembre con le anticipazioni del Gf Vip che per l’occasione va in onda di sabato sera per il primo di due appuntamenti nel weekend. Il secondo sarà sabato prossimo, il 17, e non verrà toccata la consueta puntata del lunedì. Insomma, prima di Natale il Gf Vip raddoppia e come sempre le anticipazioni parlano di una puntata ricca di sorprese e tensioni. Si parte con uno dei casi più caldi, quello relativo ad Attilio Romita, insultato pesantemente dalla fidanzata dopo le effusioni con Sarah Altobello. I due vipponi hanno stretto moltissimo, ma il legame sta andando un po’ oltre secondo Mimma Fusco, fidanzata del già giornalista del Tg 1, che non ha proprio tollerato ciò che ha dovuto vedere. Su twitter, infatti, la donna ha commentato il video in cui Sarah si è chinata a baciare Attilio sdraiato a letto, un gesto che ha fatto seguito alle parole del gieffino, che ha candidamente ammesso di voler portare la sosia di Melania Trump nel van per un po’ di intimità. Parole al veleno di Mimma Fusco, che ha lamentato la mancanza di rispetto del compagno Romita, aggiungendo che l’uomo dovrebbe vergognarsi e di fatto scaricandolo pubblicamente dopo ciò che è successo. Sui social molti hanno avanzato l’ipotesi che in realtà i commenti non arrivassero dalla vera Mimmuzza, ma contattata da Fanpage la donna ha confermato di essere stata lei l’autrice dei messaggi. “Vomito” e “fai schifo” ha commentato la donna, che secondo le anticipazioni del GF Vip di stasera 10 dicembre potrebbe prestare entrare in Casa per un confronto con il giornalista mezzobusto del Tg 1 per anni, magari già questa sera, con quello che si candida a essere, con tutta probabilità, il suo ex fidanzato ormai.

Sempre più vicini Sarah e Attilio, per cui però all’orizzonte si profila una tempesta, ma i fulmini si stanno facendo sentire con forza in Casa. Tanti i litigi, che spesso offrono una sorta di tutti contro tutti, un effetto domino in cui spicca sicuramente Antonella, grande protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Facciamo un passo indietro per meglio comprendere perché hanno litigato i gieffini. Lunedì la Fiordelisi si è scagliata contro Giaele e Micol, colte in una clip a parlare male di lei. Antonella ha palesato uno sconforto enorme, lamentando di non sentirsi mai compresa e accettata dalle donne della Casa. Una frustrazione che poi è venuta fuori portandola anche a litigare con Oriana, una delle amiche, ormai ex, a cui è stata più vicina, con cui ormai la tensione è palpabile. Le due si sono lanciate per giorni frecciatine, al che Antonella ha deciso di affrontarla apertamente, accusandola di pensare solo all’estetica e di parlare sempre di lei e di Antonino, senza riuscire a parlare di altro. Pronta la risposta di Oriana, che ha accusato la Fiordelisi di piangere al Gf Vip quando non ottiene ciò che vuole. La lite è andata avanti e le due vippone si sono letteralmente urlate contro, con Antonino che ha provato a mettere pace, senza troppo successo. Non servono di certo le anticipazioni di stasera del Gf Vip del 10 dicembre per spoilerare che si riparlerà di questa litigata, con Oriana che ha accusato Antonella di essersi avvicinata solo per cercare alleanze e per non stare da sola e la Fiordelisi che ha continuato a sostenere che la venezuelana non abbia contenuti.

Da Antonella gli spoiler sul Grande Fratello Vip passano a Edoardo Donnamaria che stasera potrebbe finalmente ricevere la tanto attesa sorpresa. Salvate la data questa sera 10 dicembre dopo ben quattro mesi potrebbe avere un vero contatto dall’esterno da parte della sua famiglia. Per lui è in vista l’arrivo dei genitori, a cui Antonella non piacerebbe e sicuramente stando alle anticipazioni del Gf Vip si parlerà della storia dei Donnalisi. Da una coppia all’altra: le ultime notizie che arrivano dalla Casa dimostrano non sembra esserci futuro, al momento, per gli Incorvassi, con Micol che di fatto ha allontanato Edoardo Tavassi, il quale sembra stufo dei tentennamenti della sorella di Clizia Incorvaia e sembra voler chiudere, almeno per ora, la papabile frequentazione. Nella scorsa puntata Micol ha lasciato intendere di non volersi vivere una storia sotto l’occhio delle telecamere, una sorta di pietra tombale sugli Incorvassi. Per le anticipazioni del GF Vip di stasera 10 dicembre spazio, comunque, a Edoardo Tavassi, che dovrebbe raccontare la sua storia e sicuramente tornerà sulla bionda gieffina, che lo ha molto deluso con la sua ritrosia.

Anticipazioni Gf Vip chi entra stasera 10 dicembre

Stasera il Grande Fratello Vip secondo le anticipazioni potrebbe presto rimpolpare i propri ranghi, a partire dal ritorno in Casa di Ginevra Lamborghini, che rientrerà per una settimana, come annunciato da Signorini nella scorsa puntata. La sorella di Elettra è chiamata a mettere pepe nelle dinamiche tra Antonino e Oriana, ma il suo ritorno al Gf Vip non è stato preso bene da moltissime persone. Tra questi Marco Bellavia, che con un tweet ha palesato tutto il suo disappunto, dicendosi contraro e deluso per il rientro di Ginevra in casa dopo la squalifica. Una scelta che costituisce, secondo l’ex vippone, una mancanza di rispetto nei confronti di tutte le persone e sono molti i fan a essersi uniti alla rabbia di Bellavia, giudicando decisamente inopportuna la scelta di premiare Ginevra con una settimana in casa dopo quello che ha fatto e la squalifica rimediata. Spettatore interessato del ritorno in casa di Ginevra anche Edoardo Casella, l’uomo che, come ha detto la stessa vippona, è tornata a frequentare. A differenza di quanto in molti pensavano, l’uomo non ha palesato dubbi o reazioni al ritorno di Ginevra in Casa, ma ha solo messo un like che farebbe pensare a una sua approvazione. Nessuna comunicazione ufficiale, ma pare che l’uomo abbia accettato di buon grado la decisione.

Secondo le anticipazioni Ginevra potrebbe non essere l’unica che entra stasera 10 dicembre al Gf Vip. Alfonso Signorini a Casa chi ha fatto un punto della situazione, confermando l’imminente arrivo di nuovi concorrenti nelle puntate a cavallo di Natale. Saranno anche parecchi i nuovi ingressi, tra cui uno proveniente addirittura dall’America. Il conduttore non ha voluto svelare i nomi, ma ha sicuramente infiammato i fan con le sue dichiarazioni. Stando alle indiscrezioni che girano, una nuova concorrente del Grande Fratello Vip doveva essere Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, il volto social di questa edizione del reality, anche se per lei ci potrebbero essere problemi. Altri nomi possibili sono quelli di Taylor Mega, Umberto Smaila e Milena Miconi, ma mancano le conferme ufficiali. Stesso discorso per Riccardo Fogli, corteggiatissimo da Alfonso Signorini, Manuela Villa tra i primi nomi fatti per i nuovi concorrenti e Nicole Murgia, new entry dell’ultima ora. Incerta, come detto, la situazione di Fariba, perché secondo il noto esperto di gossip Alessandro Rosica che ha lanciato la notizia la già concorrente dell’Isola dei Famosi sarebbe alle prese con dei problemi di salute per i quali potrebbe dover rinunciare ad essere tra chi entra al GF Vip. I nuovi ingressi avverranno, quindi, nelle prossime puntate e secondo le anticipazioni del Gf Vip saranno molti e interessanti. Stiamo entrando in un periodo decisivo per il reality show, perché nelle prossime settimane, come detto in apertura, assisteremo al ritorno del doppio appuntamento, che poi dovrebbe diventare fisso fino alla fine dello show, che col prolungamento del programma è ora previsto a marzo, ma chissà che non vada ancora più avanti.

Anticipazioni Gf Vip sondaggi 10 dicembre

Le anticipazioni di stasera 10 dicembre del GF Vip arrivano, naturalmente, a uno dei momenti più attesi: il televoto. Il voto del pubblico questa sera non porta a un’eliminazione, ma solo a un’immunità. Nella scorsa puntata solo gli uomini sono andati in nomination e i più votati sono stati Charlie e Daniele, che quindi si sfidano al televoto per ottenere l’immunità. Secondo i sondaggi che circolano in rete, il preferito del pubblico sembra poter essere l’ex tronista, che ha raccolto circa il 60% dei consensi. Solo il 40% per Charlie, ma il margine, come possiamo vedere non è così ampio. Sarà importantissimo vincere il televoto non solo per ottenere la possibilità di non essere nominato, ma perché chi perde va direttamente in nomination per la prossima puntata.

A rendere i sondaggi meno sicuri su chi è più votato questa sera della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è la lite tra Daniele e Patrizia subito dopo la puntata di lunedì. Le urla di Dal Moro in un primo momento sono sembrate al popolo Twitter eccessive nei confronti di una donna più grande di lui come la Rossetti. Una questione di ore perché Charlie si è reso protagonista come seminatore di discordia e ha fatto ricredere molti su chi votare. Alla sfida tra Charlie e Daniele si accompagnano anche le anticipazioni per ciò che riguarda il preferito in assoluto del Gf Vip. Al momento, i sondaggi in rete indicano Antonino come il preferito del pubblico, ma Spinalbese al momento è alle prese con diversi problemi di salute, in particolare dovuti a un malore che ha avuto qualche notte fa. Per fortuna si è trattato solo di un grande spavento, legato ad alcuni problemi al pancreas che il vippone si porta indietro e che riesce a gestire.