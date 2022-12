Clarissa Burt chi è l’attrice e cosa fa oggi

Chi è Clarissa Burt e cosa fa oggi: com’è cambiata la sua vita dopo i film e la storia con Massimo Troisi.

Clarissa Rita Burt, 63 anni, è un’ex modela statunitense, nata a Filadelfia nel 1959, divenuta poi attrice e col tempo naturalizzata italiana. Nota anche per la sua relazione con Massimo Troisi, la Burt oggi ha deciso di raccontare dettagli della sua vita privata in un documentario. La prima parte della carriera dell’attrice americana, in passerella, l’ha vista trasferirsi a Milano. Si è fatta largo nell’ambiente grazie a case di moda di gran prestigio, come Dior. Tra i volti più amati delle pubblicità negli anni Ottanta, Clarissa Burt ha poi esordito nel mondo dei programmi televisivi italiani, fino ad approdare al cinema. Impossibile, per una certa generazione, non ricordarla al fianco di Raffaella Carrà in Ricomincio da due, così come con Pippo Baudo in Un disco per l’estate. Nel 1996 l’attrice americana ha invece preso parte ad Atlantam tam con Fabrizio Frizzi. Decisamente a sorpresa, gli anni Duemila segnano un cambio di rotta netto per Clarissa Burt che si butta in politica candidandosi nel 2004 con Alleanza nazionale alle europee. Non viene eletta ma ad Ardea viene nominata assessore alla cultura. Un 2004 ricco di eventi per l’ex fidanzata di Massimo Troisi, a dir poco, passando dalla politica al reality show La talpa. Non è il suo ultimo programma del genere. Sei anni dopo, nel 2010, raggiunge infatti la Burt la spiaggia de L’Isola dei famosi. Abbiamo ripercorso l’elenco principale dei suoi programmi televisivi e, restando in ambito piccolo schermo, ricordiamo la serie TV Edera. Ricca però anche la filmografia dell’attrice americana, con l’esordio al cinema datato 1988. Francesco nuti la volle per Caruso Pascoski (di padre polacco). Nello stesso anno Neri Parenti la inserisce nel cast di Casa mia, casa mia. Un salto negli USA per La storia infinita 2 e poi ritorno in Italia con Vento di primaria, Sotto il cielo e Natale in India.

Clarissa Burt compagno

Clarissa Burt oggi è molto riservata quando si tratta di vita privata e sul suo presunto compagno attuale. Pur scandagliando con attenzione attraverso i suoi canali social, è impossibile capire se sia impegnata in una relazione amorosa o meno. Le informazioni più interessanti sulle sue relazioni riguardano il passato. Basti pensare all’anno e mezzo trascorso da Clarissa Burt con Francesco Nuti, proprio quando lui la fece esordire al cinema. Amava gli uomini intelligenti e divertenti, come dimostra anche la sua seconda celebre relazione con un attore e regista italiano: Massimo Troisi. Pare con lui sia stato un colpo di fulmine. Era stata a una festa con il suo fidanzato, Nuti appunto. Sono poi tornati a casa nella stessa auto con Troisi. Un passaggio che bastò a farle perdere la testa alla modella americana per il celebre attore, comico e regista di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Un mese dopo disse addio al suo compagno Francesco Nuti, per poi andare a vivere con il suo nuovo grande amore. Oggi Clarissa Burt non lascia intravedere nulla del suo privato, ma solo quello che è il suo impegno lavorativo. Di lavoro l’attrice è diventata un’imprenditrice dopo la fondazione di una start-up. Attualmente l’affascinante concorrente de La Talpa è la CEO di Limelight Media e una produttrice e un’autrice acclamata, impegnata nella stesura di libri sulla crescita personale, come Ridefinisci la tua autostima, edito nel 2022.

Clarissa Burt Massimo Troisi

Abbiamo già accennato alla nascita della storia d’amore di Clarissa Burt e Massimo Troisi, ma com’è finita la relazione tra i due. Appena sei anni di differenza tra loro e tre anni e mezzo vissuti insieme, fianco a fianco. Intervistata da Caterina Balivo, la oggi imprenditrice ha spiegato come le attenzioni riservate a Troisi fossero molte. Bello, divertente e non di certo povero. Gli capitava di approfittarsi di questo mix, lasciandosi andare alle attenzioni di altre: “Per me una coppia significa essere in due, non in duecento”. Tutto ciò non ha però distorto il ricordo splendido di quel periodo insieme di Clarissa Burt e Massimo Troisi. L’amore va e viene, ma quanto vissuto resta. Ha definito l’attore e regista de Il Postino il grande amore della sua vita. Amava far ridere la gente ed era esattamente come lo si percepiva attraverso lo schermo.