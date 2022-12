GF Vip Attilio parla di matrimonio: la reazione di Mimma Fusco

Ieri sera nella puntata del 10 dicembre del GF Vip è arrivata la proposta di matrimonio di Attilio Romita, la reazione della compagna Mimma Fusco. C’entra Sarah

Ieri sera al GF Vip è stata una puntata amara per Attilio Romita e Sarah Altobello con la compagna del giornalista che ha commentato su Twitter con nuove forti reazioni. In diretta è stata affrontata ampiamente la dinamica che ha visto protagonisti l’ex mezzobusto Rai e l’influencer pugliese che in settimana non hanno nascosto l’attrazione reciproca. Alfonso Signorini ha mostrato una clip riassuntiva di ciò che è successo tra Attilio e Sarah, dal tocco di mano di lui al lato b di lei alle confessioni piccanti del giornalista ad Antonino sulla voglia di portare la Altobello nel van e la dichiarazione di Sarah che ha ammesso che se fosse stato single avrebbe trascorso volentieri qualche momento di intimità con Attilio. Alfonso inoltre ieri sera al GF Vip ha mostrato a Romita i tweet che in settimana la compagna Mimma Fusco aveva dedicato alle immagini che aveva visto in onda e che l’avevano pesantemente offesa. In sintesi Mimmuzza aveva detto di provare schifo per le affermazioni di Attilio su Sarah e che il suo compagno doveva ritenersi single perché aveva intenzione di lasciarlo.

GF Vip Attilio e l’appello a Mimma

Attilio Romita non ha creduto ai tweet che ha visto in diretta ieri sera convinto che fosse solo una reazione di rabbia della compagna che ha visto solo parte di quanto accaduto nella Casa e che ha avuto una visione distorta di quanto era successo, niente di più di una gag creata per scherzare e divertirsi visto che si sente spesso isolato dai concorrenti e la Altobello è invece una di quelle persone che gli dà attenzioni. La stessa Sarah ha reagito in maniera forte tra le lacrime alle affermazioni di Sonia Bruganelli che si è accodata alle parole di Mimma Fusco perché lei è stata complice di una brutta figura per smania di avere una clip e che è apparsa come la donna che si mette in meno in una relazione consolidata. Sarah ha confermato di provare fascino per il personaggio Attilio, ha fatto delle scuse a Mimma Fusco perché non intendeva mettersi in mezzo alla coppia e che era certa che anche all’esterno trapelassero immagini di divertimento. La reazione di Mimma Fusco non si è fatta attendere a nessuna delle affermazioni fatte da Attilio e da Sarah.

Alla proposta di matrimonio fatta da Attilio in diretta, la compagna ha risposto che lo vede come uno sconosciuto aggiungendo che è meglio che riveda anche il suo cambio look perché così risulta cafone. Non solo Mimmuzza ha apprezzato il commento di Sonia Bruganelli e replicato alle scuse di Sarah Altobello dicendo che il suo Attilio non ha bisogno di essere consolato da lei. Romita al termine della dinamica che si è creata ha ammesso di aver commesso qualche errore di stile che non si perdona e che dovrà dare spiegazioni ad un centinaio di persone fuori dalla Casa. Molto nervoso per quanto successo, il giornalista ha chiesto una pausa per fumarsi una sigaretta. Alfonso Signorini ha però colto la palla al balzo per invitare Mimma Fusco al Grande Fratello Vip per ricevere la proposta di matrimonio del suo Attilio Romita.