Agostino Penna chi è: dove lo hai già visto

Agostino Penna chi è l’uomo che è stato dietro alle musiche di Uomini e Donne, con un passato anche in televisione

Agostino Penna è un musicista e volto della tv italiana. Vi siete sicuramente chiesti chi ha composto la mitica sigla di Uomini e Donne che per anni ha simboleggiato il programma. Tutti gli spazi musicali del dating show di Maria De Filippi portano la firma di Agostino Penna, celebre compositore protagonista anche in prima persona sul piccolo schermo. Nato il 19 gennaio del 1966 ad Avellino, la musica è sin da subito la grande passione di Agostino Penna, che da adolescente, a soli 15 anni, di esibisce con la sua band dal nome Vanadium, acquistando dimestiche e notorietà nel mondo. Mentre si cimenta nella sua carriera musicale completa gli studi al conservatorio e inizia a costruire la sua carriera nel mondo della musica, con un occhio di riguardo alla televisione.

Agostino Penna collabora con alcuni grandi nomi della musica italiana come Umberto Tozzi e Marco Masini e intanto si esibisce in alcuni famosi locali romani, dove si consuma la svolta della sua vita verso la televisione. Al Gilda di Roma, infatti, il concorrente di Tale e Quale Show conosce alcuni grandissimi nomi dello show business italiano, da Paolo Bonolis a Maria De Filippi, e viene così scritturato per lavorare sia in televisione che al cinema. Agostino Penna cura molti spazi musicali in tv, ma il suo nome è indissolubilmente legato a Uomini e Donne, con la realizzazione del mitico jingle. La fama di Agostino Penna ha saputo travalicare i confini nazionali. Già da giovane, con la sua band, il musicista si è esibito negli Stati Uniti, dove ha anche perfezionato i suoi studi, al Berklee College a Boston. Agostino Penna è diventato così un volto importante anche a livello internazionale, tanto da suonare al matrimonio di David Bowie e Iman.

Non c’è solo la musica, però, nella vita di Agostino Penna. Se vedendo il suo profilo Instagram vi siete chiesti dove lo avete già visto, abbiamo la risposta per voi. Dopo aver ottenuto il successo nel campo musicale ed essere entrato nei meandri della televisione, il compositore si è anche cimentato nella recitazione, apparendo in episodi di Don Matteo, di Distretto di Polizie e recitando nel Miracolo di Marcellino. L’esperienza principale, in televisione, di Agostino Penna è sicuramente quella del 2019 nella nona edizione di Tale e quale show, dove il musichiere di Uomini e Donne ha vinto piazzandosi davanti a Francesco Monte e Lidia Schillaci. Piccola chiosa sulla vita privata del compositore: Agostino Penna è molto riservato e sulla sua sfera privata non è mai stata al centro del gossip. Sappiamo, comunque, che l’uomo è sposato e ha due figlie, ma nemmeno sui social il compositore si sbottona troppo.

Agostino Penna Uomini e Donne

Il nome di Agostino Penna, come detto, è legato indissolubilmente al jingle di Uomini e Donne, amatissimi da milioni di spettatori. Una sigla che per quasi venti anni ha accompagnato il programma, salvo poi essere sostituita nel 2020. In un’intervista a Tv blog, l’uomo ha raccontato di non aver compreso bene il motivo che ha portato a questa scelta, rimanendoci un po’ male perché era molto legato a quella sigla che lo ha legato in maniera strettissima a uno dei programmi più amati della televisione italiana.

Dopo 19 anni, quindi, è finita la storia del jingle di Agostino Penna a Uomini e Donne. Una musichetta storica, nata, come ha raccontato il compositore a Blogo, grazie a un reality a cui stava lavorando con Milly Carlucci, Dove ti porta il cuore. Qui ha incontrato un assistente di studio della De Filippi che lo ha incaricato di accompagnare Tina Cipollari per una puntata, ma la sua esperienza a Uomini e Donne è stata molto più lunga, ben 8 anni e mezzo, con la consegna alla storia della televisione di uno dei suoi jingle più famosi.