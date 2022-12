Gabriella Labate malattia rara cosa ha la moglie di Raf

Che malattia rara ha Gabriella Labate, la moglie del celebre cantante Raf: le condizioni della donna

Da tanti anni ormai la showgirl Gabriella Labate e il cantante Raf vivono insieme le loro vite. I due si sono sposati nel 1996 e da quel momento hanno vissuto insieme moltissimi momenti, sia belli che difficili. Tra quest’ultimi rientra anche la malattia della donna, un male raro che ne ha minato la salute. La stessa Gabriella sui social ha raccontato che nel 2016 ha scoperto di soffrire di una malattia rara in modo estremamente frenetico. Una mattina la moglie di Raf ha avuto un malore e, da che si trovava a fare la spesa, si è risvegliata in ambulanza, diretta all’ospedale Gemelli di Roma. La donna ha raccontato di aver dovuto vivere momenti molto difficili, dovendo rimanere per circa due mesi nell’ospedale.

La moglie di Raf ha raccontato solo di aver sofferto di una malattia estremamente rara, ma non ha specificato di che malattia si tratta. Sappiamo solo che questo male ha portato Gabriella a vivere un momento davvero buio, da cui ne è uscita con una delicatissima operazione chirurgica, da cui per fortuna è riemersa al meglio, con un’enorme cicatrice che dal petto le scende per tutto il corpo che è la testimonianza di ciò che ha passato, insieme ai ben 14 kg che ha perso durante la lungodegenza. Per fortuna, però, tutto pare essersi risolto per il meglio.

Gabriella Labate polmone perforato

Gabriella Labate non ha dovuto fare i conti solo con la terribile malattia che l’ha colpita, ma la sua vita è stata in serio pericolo a causa di un clamoroso errore medico. La moglie di Raf ha infatti raccontato che, in seguito a un incidente a New York, dove con uno sgambetto è andata a sbattere contro un palo, si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla spalla. Tuttavia, l’operazione si è trasformata in un inferno per la donna, perché per errore durante la pratica alla moglie di Raf è stato perforato un polmone praticando l’anestesia locale. Un incidente che poteva costare caro alla donna, che è stata comunque sedata e operata, ma con alto livello di rischio visto che al momento dell’intervento Gabriella aveva un solo polmone funzionante.

La donna ha raccontato di aver sofferto molto per questo errore medico e che, quando è accaduta la perforazione del polmone, le è stato detto che le stava venendo un semplice attacco di panico. Chiaramente, all’accaduto ha fatto seguito una causa intentata e vinta dalla donna, che ha poi dedicato questo successo a tutte le persone vittime di mala sanità.