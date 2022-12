GF Vip Attilio dopo puntata svela la verità su Sarah

Ieri sera dopo la puntata del 10 dicembre del GF Vip Attilio Romita si confessa su Sarah con Charlie Gnocchi e Luca Onestini

Un dopo puntata amaro ieri sera per Attilio Romita al GF Vip. Il giornalista ha dovuto infatti affrontare una diretta pesante che lo ha visto protagonista di un blocco con Sarah Altobello dedicato al loro rapporto e contemporaneamente ha dovuto fare i conti, nel senso matematico della parola, con il filotto di nomination che lo hanno lasciato basito. In realtà prima di lasciarsi andare con Charlie Gnocchi e Luca Onestini a delle confessioni su Sarah e la sua compagna Mimma Fusco, Attilio si è dapprima concentrato su chi lo ha nominato cercando di capire, oltre alle nomination palesi, quali sono state le donne che hanno fatto il suo nome in confessionale mandandolo al televoto contro Charlie Gnocchi. Un televoto che lunedì deciderà chi tra i due concorrenti dovrà uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista ha ricevuto sei nomination di cui tre segrete, da Antonella, Patrizia e Nikita ma non riesce a capire da chi è stato tradito e sospetta di Giaele che in realtà non lo ha nominato.

Dopo aver fatto i conti sui voti ricevuti, Attilio ha rivelato a Charlie che ha ascoltato il suo sfogo la puntata di ieri sera del GF Vip che si trattava esclusivamente di uno scherzo e che lui ha fatto un grave errore, quello di non rendersi conto che stava esagerando e che si sarebbe potuto aspettare una clip dove quello che ha fatto con Sarah montata in sequenza poteva risultare forte. Bisogna mettersi nei panni della sua compagna Mimma Fusco perché vedere quelle immagini di certo non è stato di certo piacevole, una vera figuraccia. Charlie Gnocchi lo ha rincuorato dicendo che è palese che si tratti di goliardia e che se la sua compagna lo conosce sicuramente lo avrà capito e avrà twittato anche lei per goliardia. Il fratello di Gene ha pure sottolineato che solo Attilio ha il polso della situazione sulla personalità della sua Mimmuzza e quindi può rendersi conto se le reazioni avute sono reali o meno. Inoltre ha aggiunto che se l’ex mezzobusto del TG1 si sente in difetto, anche se contrario al suo modo di intendere una relazione di coppia, è meglio che faccia un passo indietro come ha fatto Wilma con Daniele per non risultare eccessivo.

GF Vip Attilio e la rivelazione di Luca Onestini

A rendere più articolato il dopo puntata di ieri sera 10 dicembre del GF Vip per Attilio è stato Luca Onestini con il suo intervento. Mentre Romita e Charlie Gnocchi erano in giardino a chiacchierare sulle nomination e la reazione della compagna del giornalista alle immagini con Sarah, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto la sua che è molto utile per i telespettatori per meglio comprendere la dinamica di Romita con Sarah. Quando erano in quarantena fuori dalla Casa per Covid, Attilio ha parlato tutto il tempo del suo rapporto con Mimma Fusco ed esclusivamente del suo grande amore per la compagna, di quanto sia una donna preziosa e speciale. Onestini ha quindi sottolineato che se ci fosse stato un minimo di interesse di Attilio per la Altobello, visto che non c’erano le telecamere, ne avrebbe sicuramente parlato. Inoltre l’ex di Soleil Sorge e Ivana Mrazova ha aggiunto che vissuto nella Casa l’avvicinamento tra Sarah e Attilio risultava al 100% goliardico e palesemente senza malizia. Diverso il discorso però se visto in una clip come accaduto ieri sera nella puntata del GF Vip del 10 dicembre e a quel punto comprende la reazione della compagna Mimma Fusco. A rincarare la dose ci ha pensato Charlie Gnocchi che ha argutamente immaginato che in realtà sia stata una dinamica inserita in puntata per “inerzia”. Oltre all’anta-gate non c’era nessun argomento reale da trattare in diretta e quindi quello più interessante della settimana risultava la dinamica creata ad hoc con le clip di Sarah e Attilio.