Gf Vip Edoardo Donnamaria fuori onda sclera su Attilio

GF Vip ieri sera durante la puntata di lunedì 12 dicembre un fuori onda che vede protagonista Edoardo Donnamaria contro Attilio

Edoardo Donnamaria on fire in un fuori onda della puntata del GF Vip di ieri sera lunedì 12 dicembre. Tutto è nato quando è andata in onda la clip di Attilio Romita che ha riservato a Sarah parole decisamente non carine, definendola “fru fru” e non all’altezza di frequentarlo. Parole durissime, che hanno ferito molto Sarah e hanno fatto arrabbiare moltissimi inquilini della casa, che non hanno lesinato rimproveri al giornalista. Le parole più dure sono arrivate appunto da Edoardo Donnamaria, che in puntata ha voluto sottolineare quanto il comportamento di Attilio lo abbia schifato e ha sostenuto che il giornalista avrebbe dovuto vergognarsi di quanto detto. Durante un fuori onda Donnamaria è andato letteralmente fuori di testa per quelle parole, sottolineando quanto fossero riprorevoli già di per se, ma ancora di più visto che sono state dette in diretta televisiva, per giunta da un uomo che ha lavorato anni e anni in televisione. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha sostenuto di sperare che Mimma, compagna di Romita, fosse schifata dalle parole di Attilio, ripetendo più volte quanto fossero vergognose e accusando il giornalista di essere classista, materialista e sessista. Visibilmente turbato Donnamaria, che ha ammesso e dimostrato come situazioni di questo tipo gli facciano ribollire il sangue.

GF Vip cosa è successo tra Attilio e Sarah

Tutta la rabbia di Edoardo è dovuta a una clip in cui Attilio ha definito, come detto, Sarah una donna “fru fru” e non all’altezza di frequentarlo. Il giornalista si è difeso specificando che le sue parole erano una risposta a una domanda del GF Vip, che gli chiedeva se avesse scambiato la sua compagna Mimma con Sarah. Attilio ha quindi detto di aver inteso solo che Sarah è una donna diversa da Mimma e non la vede al suo fianco, ma in realtà le parole del giornalista suonavano ben diverse, perché ha ammesso di non credere che Sarah fosse all’altezza di frequentare i suoi amici e di provare vergogna a portarla con sé.

Parole che hanno, chiaramente, ferito e non poco Sarah, che si è risentita per gli epiteti ricevuti, sostenendo di non ritenersi una persona leggera. La Altobello si è dimostrata tremendamente delusa da Attilio. Il gelo degli ultimi giorni ora ha lasciato spazio a uno strappo che difficilmente sarà ricucibile. Oltre al risentimento di Sarah, però, Attilio deve anche fare i conti con la disapprovazione di gran parte degli altri inquilini e del pubblico da casa sorpreso da un confessionale andato in onda quando il televoto era già stato chiuso.