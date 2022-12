Chi è Mimma Fusco: la compagna di Attilio Romita è furiosa dopo il flirt tra il giornalista e Sarah Altobello al GF VIP.

Una storia non recente quella tra l’affascinante Mimma Fusco e Attilio Romita. I due convivono e hanno una vita insieme al di fuori della casa del GF VIP. Della compagna del giornalista sappiamo che è nata a Bari, che ha circa 50 anni d’età e che è una bellezza mozzafiato. Di lavoro Mimmuzza è un’imprenditrice pugliese, titolare della società Puglia Solutions. La sua azienda è attiva nel settore della sanificazione ambientale. Attilio e la sua compagna si sono conosciuti per caso, incontratisi durante un evento a Bari. Della loro relazione ha avuto modo di parlare proprio Romita, che ha svelato di fare spesso il farfallone agli eventi cui viene invitato. Durante uno di questi, però, ha incontrato Mimma Fusco, e tutto è cambiato. “La più bella della città”, l’aveva descritta. L’ha corteggiata a lungo, ha spiegato, per poi riuscire a convincerla portandola ad un concerto di Giorgia da quella sera è nata la loro storia, un grande amore. Sui social la sua compagna ha lo pseudonimo Mymma con la y sia su Twitter dove è ormai virale che una star. Mimmuzza si è definita una donna ferita dopo aver visto il giornalista Rai esagerare con Sarah Altobello. Ricapitoliamo cosa è successo tra il celebre mezzobusto del Tg1 e la sosia di Melania Trump.

È accaduto l’impensabile al Gf Vip. Attilio Romita sembrava aver “perso la testa” per Sarah Altobello. Non è così assurdo che qualcuno possa essere rapito dal suo fascino, sia chiaro, ma che il giornalista abbia deciso di esporsi così tanto, pur sapendo d’avere a casa la compagna Mimma Fusco, è un colpo di scena non da poco. Si è subito alzato un gran polverone, sia sul suo fronte che su quello della showgirl. Il suo manager e “fidanzato” si è infatti dimostrato alquanto infastidito, sostenendo come Attilio Romita abbia frainteso tutto e che quanto visto non sia altro che il modo di giocare di Sarah Altobello.

Mimma Fusco e la reazione su Attilio e Sarah

Una furia Mimma Fusco. La compagna del giornalista del GF VIP non riusciva a credere ai suoi occhi. All’interno della Casa, infatti, il vippone si è talmente scatenato da confessare ad Antonino d’essere pronto a portare la Altobello all’interno del van insieme a lui. Per fare cosa basta avere un po’ d’immaginazione. Ne ha di certo Mimma Fusco, che non ha alcuna intenzione d’essere trattata in questo modo. Secondo lei umiliata in diretta televisiva, con immagini compromettenti trasmesse h24. Che Sarah Altobello possa stare al gioco o meno, è una questione irrilevante per la donna. Il problema è che Attilio Romita si sia del tutto dimenticato di lei, al punto da sbilanciarsi in questo modo, come un adolescente in preda a una cotta estiva.

Lo sfogo di Mimma Fusco, nota imprenditrice pugliese, è avvenuto via Twitter. Dal suo account ha scritto: “Portala (nel van, ndr), divertiti. Siete perfetti! Ps non aspettate Natale! La pupa e il …ne”. Intervistata da Fanpage, la donna ha confermato che quelle sono le sue parole. Nessun account fake o hackerato. Ha anche deciso di modificare la propria immagine profilo, optando per uno scatto del suo compagno, ormai ex verrebbe da dire, avvinghiato alla concorrente del GF VIP 2022. Dopo i contatti ravvicinati, avvenuti anche durante il compleanno della sua compagna, Mimma Fusco ha scritto, ironica, come Romita si distingua sempre per la sua sensibilità: “Buon compleanno a me”. Una storia che ha dell’assurdo. Alcuni utenti hanno poi tentato di placare la sua ira, ipotizzando che l’uomo stesse solo scherzando. Lei però non crede minimamente a questa teoria. A ferirla sono tanti aspetti, come ad esempio la scelta del tipo di donna. Un utente scrive come al di fuori della casa non lo avrebbe neanche guardato, se non con compassione. “Esattamente”, risponde Mimma, che poi aggiunge come sarebbe stato quasi meglio se fosse stata un’altra. Come a dire, se vi fosse un’intesa vera e non solo un’attrazione fisica. Colpe al Gf Vip lei non si sente di darne, così come a Sarah Altobello, che non rispetta (pare) ma che ritiene solo in cerca di gloria. È tutta colpa di Attilio Romita, “protagonista come sempre”.