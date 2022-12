Luca Ciceroni chi è il meteorologo della gaffe in tv

Luca Ciceroni è un noto meteorologo italiano che lavora per la Rai, ma che si è anche reso protagonista di un’insolita gaffe in tv. Scopriamo di più su di lui.

Di gaffe, in televisione, ne capitano spesso, ma fanno sempre molto discutere. Un po’ come quella, decisamente involontaria, accaduta a Luca Ciceroni, meteorologo della Rai, durante il programma ‘Buongiorno Italia’, in onda questa mattina su Rai 3. Nulla di drammatico o sconveniente, ma durante la diretta Ciceroni è stato chiamato a intervenire per le previsioni del meteo, continuando però a parlare di questioni personali credendo di essere ancora furi onda. Ma chi è Luca Ciceroni, il protagonista di questo divertente inconveniente? Proviamo a scoprire insieme qualcosa di più sul meteorologo Rai, che sta diventando inaspettatamente virale sul web in queste ore. Nato a Ravenna il 10 giugno 1978, Luca Ciceroni ha quindi 42 anni. Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ha deciso di seguire studi specifici per approfondire questa materia, arrivando infine a laurearsi in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università di Bologna. Successivamente, ha lavorato come collaboratore presso il CNR di Bologna nei laboratori dell’Istituto delle Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC).

Luca Ciceroni curriculum

È approdato in televisione molto giovane, nel 2005 a soli 27 anni, venendo scelto come collaboratore di Sky Meteo 24, e rapidamente ha iniziato ad accumulare fama ed esperienza grazie a vari servizi, prima in studio e poi in esterna. Nel 2009 in pochi giorni andò in diretta da Milano, Bologna, Venezia e Firenze utilizzando una stazione mobile meteorologica. A Sky ha rivestito i ruoli di meteorologo revisore, conduttore e meteo-reporter, ed è stato impegnato in importanti servizi, come quello della famosa nevicata del 2012 a Roma.

Nel 2007 ha inoltre iniziato a collaborare con Radio Studio Delta, emittente radiofonica romagnola. Dal giugno 2018 ha interrotto il suo lungo rapporto con Sky, lavorando come meteorologo freelance fino a che nel settembre 2020 non ha preso a lavorare per la Rai, occupandosi delle previsioni del meteo nel corso di vari programmi della televisione di stato italiana.

Dal settembre 2019 fa inoltre parte di AMPRO, la prima associazione di meteorologi professionisti in Italia.

Luca Ciceroni vita privata

Dopo la gaffe di questa mattina, in cui ha raccontato senza volerlo alcuni dettagli personali, c’è grande interesse per la vita privata di Luca Ciceroni. Purtroppo non ci sono però molte informazioni su questo tema, dato che sui social il meteorologo della Rai è piuttosto schivo, e sembra non abbia neppure un profilo Instagram attivo.

Le poche cose che si sanno su di lui, da questo punto di vista, riguardano le sue passioni. Luca Ciceroni infatti si interessa di viaggi e di natura, oltre che di elettronica, anche se principalmente per motivi legati al suo lavoro di meteorologo, che lo spingono ad avere spesso a che fare con strumentazioni tecnologiche.