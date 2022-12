Massimiliano Gallo chi è la moglie Shalana Santana: la storia d’amore e il recente matrimonio

Attore molto noto, recentemente protagonista con la fiction di Rai 1 Vincenzo Malinconico, Massimiliano Gallo è sposato con la bellissima Shalana Santana, la sua seconda moglie dopo la fine delle prime nozze con una donna di nome Anna, la sua fidanzata da giovane divenuta poi sua moglie. Dopo quella rottura, l’attore ha ritrovato l’amore con Shalana Santana e i due si sono sposati da pochissimo, il 3 dicembre del 2022 a Napoli con una cerimonia lontana dalle telecamere con una torta in Teatro e pochi intimi. La moglie di Massimiliano Gallo è originaria del Sudamerica, è nata a Brasilia, la Capitale Brasile, il 23 aprile del 1983. Della sua infanzia conosciamo la passione per la moda e la recitazione che l’hanno spinta a seguire una carriera di successo. A circa venti anni la brasiliana ha iniziato a farsi notare in patria come modella, trasferendosi poi in Italia nel 2006, vivendo prima a Milano e poi a Napoli insieme al suo ex compagno: Alessandro Lukacs, ex volto del Grande Fratello, da cui ha anche avuto un figlio.

Dopo la fine del primo matrimonio, Shalana Santana conosce Massimiliano Gallo in ambienti lavorativi, con cui intraprende una relazione e qualche anno dopo l’ex modella brasiliana inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo, apparendo nelle fiction Fuoco Amico e Il bello delle donne e nei film The Grotto e Ci devo pensare. Oltre alla recitazione, la moglie di Massimiliano Gallo è anche appassionata di archeologia, antropologia e letteratura e di discipline molto più particolari come il misticismo, l’esoterismo e le culture antiche. Da anni, come detto, Shalana Santana in qualità di attrice apparsa anche in un episodio di Don Matteo e vive la sua vita insieme al marito e ai loro figli. I due da poco hanno coronato il loro amore con un matrimonio, annunciato su Instagram il 3 dicembre 2022. Massimiliano Gallo e la sua attuale moglie non hanno nessun figlio insieme.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana: la storia d’amore

L’amore tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana dura da ormai 7 anni e dopo tanta vita insieme i due hanno deciso di compiere il grande passo. Tutto è cominciato grazie a degli amici in comune, che hanno suggellato la conoscenza tra i due futuri amanti. Massimiliano ha poi iniziato a corteggiare Shalana, come ha raccontato da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera e piano piano tra i due è scoppiato l’amore, fino ad arrivare al giorno delle nozze, di cui possiamo vedere diverse testimonianze sul profilo Instagram dell’attrice, che ha condiviso moltissimi scatti di quel giorno speciale.

In generale, i due si mostrano molto uniti e innamorati, coltivano le loro passioni come i viaggi e condividono anche la sfera lavorativa. Sarà forse un omaggio al modo in cui si sono conosciuti, visto che è stato grazie ad amici in comune dell’ambiente teatrale, ma proprio sul palcoscenico i due sono stati protagonisti negli ultimi anni di diversi spettacoli, con Shalana che ha recitato negli spettacoli realizzati dal marito: Resilienza 3.0 e Stasera, punto e a capo.