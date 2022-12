Giroud moglie chi è Jennifer: gli ha perdonato l’amante

Chi è Jennifer, 38 anni, moglie del calciatore del Milan Olivier Giroud, grande protagonista ai Mondiali con la Francia

Uno degli uomini del momento nei Mondiali in Qatar è senza dubbio Olivier Giroud, attaccante titolare che sta guidando la Francia nel suo cammino nella competizione. Il centravanti è un volto molto noto al pubblico italiano, visto che gioca con il Milan ed è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dello scudetto nello scorso campionato. Un grandissimo campione, che ha al fianco una bellissima moglie. Giroud è sposato con una donna di nome Jennifer, anche lei finita spesso sotto le luci dei riflettori. La donna è originaria degli Stati Uniti, è nata il 25 settembre del 1984 e ha sposato l’attaccante della Francia nel 2011, dopo diversi anni di fidanzamento. Quello che poteva sembrare un passaggio verso la notorietà si è rivelato l’esatto contrario. Proprio in occasione del suo matrimonio con Giroud, Jennifer è stata eletta come una delle WAGS più sexy del mondo, ma la donna ha voluto tenere a freno la risonanza, chiudendo la sua vita privata a ogni incursione dei media e del web.

Nonostante non sia attiva sui social e si faccia vedere poco in pubblico, Jennifer è finita, suo malgrado, sotto la luce dei riflettori nel 2014, quando si è diffusa la notizia che l’attaccante, allora all’Arsenal, avesse tradito la moglie con la modella Celia Kay. All’epoca il fatto in Inghilterra ebbe una risonanza incredibile, complice anche il periodo complicato dell’Arsenal e dello stesso attaccante. Dopo quell’episodio, però, i due coniugi hanno rinsaldato il loro amore e sono andati avanti insieme, allargando la loro famiglia. Nel 2013 era nata la prima figlia Jade, poi nel 2016 e nel 2018, poco prima che Giroud diventasse campione del mondo in Russia, sono arrivati Evan e Aaron. Per il resto, non si conoscono molte notizie su Jennifer Giroud, che come detto ama mantenere il riserbo sulla propria vita, ma dalle poche interviste che ha rilasciato sappiamo che segue da vicino la carriera del marito, avendo probabilmente in essa un ruolo attivo.

Giroud e il caso Celia Kay

Come abbiamo detto, il caso più eclatante che ha riguardato l’attaccante del Milan e della Francia è quello relativo a Celia Kay. Era il 2014 quando i media inglesi hanno iniziato a riportare la notizia dell’adulterio di Giroud e a corredo dell’indiscrezione, la modella ha anche pubblicato una foto che raffigurava l’allora attaccante dell’Arsenal in mutande nella sua stanza di albergo. La vicenda ha provocato un’ondata di rabbia perché l’incontro sarebbe avvenuto dopo una pesante sconfitta che i Gunners avevano rimediato contro il Liverpool e le brutte prestazioni di Giroud in quella stagione sono state associate a questa scappatella che molti tifosi non gli hanno perdonato, perché avvenuta proprio la notte prima del sentitissimo match contro i Reds. A margine di queste foto condivise su Twitter da Celia Kay, Giroud ha pubblicato un post di scuse rivolte a sua moglie, alla sua famiglia, ai suoi compagni dell’Arsenal e ai tifosi. Un episodio che non ha intaccato il suo matrimonio, che è andato avanti sui giusti binari. Ben altro destino per la storia tra Giroud e l’Arsenal, terminata nel 2018, col francese che si è trasferito dai nemici londinesi del Chelsea.