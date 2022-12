Noemi Bocchi biografia: le origini i figli e che lavoro fa

Noemi Bocchi tutta la biografia della nuova fidanzata di Francesco Totti: dalle origini all’ex marito e i figli fino a che lavoro fa

Sin dalle prime indiscrezioni della sua storia con Francesco Totti, il nome di Noemi Bocchi è diventato uno dei più in voga e ricercati nel mondo del gossip. Originaria di Roma, classe 1988, Noemi ha 34 anni e oggi è la fidanzata ufficiale di Francesco Totti. La donna è cresciuta nella zona nord della Capitale, laureandosi in Economia Aziendale e Bancaria presso la Lumsa, e in giovane età si è unita in matrimonio all’imprenditore tiburtino Mario Caucci. Sul web in molti si chiedono chi sia il padre di Noemi Bocchi, ma sulle origini familiari della donna vige il riserbo assoluto. A lungo il suo nome è rimasto lontano dalle luci dei riflettori, ma la storia con Totti le ha dato ovviamente una notorietà immensa ed è partita la caccia alla scoperta della biografia e delle origini di Noemi Bocchi.

Prima di Totti, nella vita della nuova fidanzata del Capitano ci sono stati altri amori. Il primo pare essere stato Gianfranco Apicerni, ma la sua storia con Noemi è un vero e proprio rebus. DiPiù Tv aveva riportato che i due avevano avuto una relazione in giovane età, citando a sostegno della notizia un’intervista dell’ex tronista. L’uomo ha poi smentito l’intervista sui social, minacciando anche di ricorrere alle vie legali, ma la notizia non è stata ritirata. Ad oggi, dunque, questa relazione rimane un mistero. Di certo, Noemi Bocchi è stata sposato con Mario Caucci. I due sono stati insieme per 11 anni e dal loro matrimonio sono nati due figli. Mario è un imprenditore attivo nell’estrazione e nel commercio di marmo, in particolare cura i rapporti internazionali della società. L’uomo ha parlato del suo matrimonio in un’intervista a Chi, rivelando che la sua storia con Noemi è stata bellissima, lui ha cercato sempre di darle tutto e l’ha amata tantissimo, arrivando anche a scontrarsi con la famiglia per lei. Un amore molto intenso, che però è giunto a termine con i due che si stanno separando e in corso c’è una causa legale, che ha impedito di conoscere troppi dettagli sui motivi della separazione. ciò che è certo è che oggi nella vita di Noemi c’è Francesco Totti, un nuovo capitolo però avvolto dalle polemiche, con alcune frecciatine lanciate anche dall’ex marito stesso, che ha suggerito che Noemi è una donna che sa quello che vuole e per ottenerlo è disposta a sfruttare ogni opportunità che le capita.

Non sappiamo bene a quando risalga la separazione tra Noemi e Mario, ma sappiamo che la donna ha incontrato Francesco Totti di recente, grazie a una grande passione in comune: il padel. I due sono stati visti insieme diverse volte, poi a febbraio 2022, quando è stata lanciata l’indiscrezione della rottura tra Totti e Ilary, il suo nome ha iniziato a circolare con forza. In quel momento, però, i due ex coniugi avevano smentito la separazione, ufficializzata invece qualche mese dopo, l’11 luglio 2022. Di lì a poco Totti e Noemi sono usciti allo scoperto dopo che gli avvistamenti e le indiscrezioni si erano moltiplicate. Oggi, i due fanno coppia fissa e si sono anche scambiati un anello, testimonianza del loro pegno di amore.

Noemi Bocchi figli

Come detto, dal matrimonio tra Noemi Bocchi e Mario Caucci sono nati due figli, di cui però non si sa praticamente nulla. I due sicuramente sono ancora minorenni, e considerando la giovane età dei due genitori dovrebbero essere ancora abbastanza piccoli. Il tema dei figli è uscito fuori durante l’intervista di Mario Caucci a Chi, quando l’imprenditore ha rimproverato l’ex moglie e l’ex calciatore di non aver prestato sufficiente attenzione al lato mediatico, attirando nel polverone dei riflettori anche i figli, che invece meriterebbero privacy e particolari attenzioni in questo momento.

Stando alle notizie che circolano nel web, i due figli di Noemi Bocchi dovrebbero essere un maschio e una femmina e avere 8 e 10 anni e quindi sarebbero nati nei primi anni del suo matrimonio con l’imprenditore. Per il resto non sono disponibili informazioni, considerando anche il fatto che Noemi non è molto attiva sui social, con il profilo Instagram che è privato e conta pochi followers.

Noemi Bocchi lavoro

Abbiamo raccontato come Noemi Bocchi sia laureata in Economia Aziendale e Bancaria, ma la vita l’ha portata poi a lavorare in un campo molto diverso. Noemi infatti fa la flower designer, si occupa, quindi, di allestire i componimenti floreali per gli eventi. Solitamente il flower designer compie il suo lavoro in ogni fase, dall’ideazione del progetto fino alla composizione effettiva dell’allestimento. Non è chiaro se Noemi lavora come freelance nel campo o se abbia una sua attività, ciò che è certo, comunque, che il suo campo d’impiego è questo.

I flower designer sono figure molto richieste in tantissimi tipi di eventi. Sia all’interno che all’esterno, le composizioni floreali sono una componente immancabile di feste, ricevimenti e qualsiasi tipo di evento si organizzi. Anche i guadagni di questo lavoro non sono ben noti, perché chiaramente le cifre oscillano dalla mole di lavoro, dal tipo di composizione richiesta e così via.