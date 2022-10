Francesco Totti e Noemi Bocchi da vera coppia insieme su Instagram VIDEO

Francesco Totti, 46 anni, e Noemi Bocchi, 34 anni, non si nascondono più. Escono allo scoperto su Instagram come una coppia vera.

Cantando grazie Roma Totti presenta la sua nuova fiamma Noemi Bocchi su Instagram. Il matrimonio tra il Capitano e Ilary Blasi è finita ormai da tempo. Il loro rapporto è stato spazzato via in privato, per poi portare i panni sporchi in pubblico dopo un bel po’ di mesi dalla loro decisione interna di vedere altre persone. È questo quello che emerge dai tanti racconti. Sono mesi che Francesco Totti, 46 anni, e Noemi Bocchi, 34 anni, si frequentano assiduamente. L’ex capitano della Roma è stanco di vivere questo amore nell’ombra e ha così deciso di ufficializzarlo via social. La sua vita matrimoniale è alle spalle, anche se non ancora ufficialmente, e lui non vuole altro che guardare all’oggi e soprattutto al domani. Importante il messaggio lanciato su Instagram, che dimostra come la relazione con Noemi Bocchi non sia affatto passeggera. Attraverso i suoi social il “Pupone” ha condiviso nelle sue storie alcuni video di lui e Noemi in un noto locale “L’isola del pescatore”: l’ex calciatore è seduto, mentre la Bocchi è al suo fianco e balla. Al tavolo anche l’inseparabile amico del Capitano, Alex Nuccetelli. Manco a dirlo il ristorante é sempre quello della proposta di matrimonio fatta a Ilary Blasi 17 anni fa. Una grande festa ma soprattutto una gigantesca voglia di uscire allo scoperto dunque per la neo coppia regina del gossip.

Totti e Noemi Bocchi: la risposta di Ilary Blasi

Un filmato innocente e quasi banale, se si trattasse di altri. In questo caso rappresenta invece il primo passo verso qualcosa di diverso, verso l’accettazione di Noemi Bocchi come sua nuova compagna e non coma “l’altra”. Non è un caso che questo video, girato dall’amico Alex Nuccetelli (che tanto ha parlato della separazione con Ilary Blasi), giunga poco dopo la notizia dell’acquisto di una nuova casa da parte di Francesco Totti. Un cambio di scenario per lui, pronto a trasferirsi a Roma Nord per stare più vicino alla sua fidanzata, così da ripartire da zero in amore. I social hanno ben accettato il tutto. Nella visione generale si preferisce un Francesco Totti impegnato in una vera e propria relazione, piuttosto che un ex padre di famiglia a caccia di avventure con donne più giovani di lui. Cosa risponde Ilary Blasi a tutto questo? L’ultima provocazione della presentatrice riguarda una breve storia pubblicata dinanzi a un negozio Rolex. Un chiaro riferimento alle accuse dell’ex. In generale sta usando di più i suoi social, portando avanti una narrativa ben precisa. Sta bene ed è impegnata tra lavoro e famiglia. Una donna forte e matura, che vive la sua vita al meglio. Mentre Totti pubblicava video in un locale, lei era impegnata in una nuova temporari gallery a Roma, Uovo alla Pop. Le strade sono quasi del tutto separate e il pubblico dovrà ben presto farsene una ragione.