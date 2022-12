Riccardo di Uomini e Donne a 43 anni ancor più bello che da giovane FOTO

Virale la foto di Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne quando aveva 20 anni la sua bellezza è senza tempo

Sta letteralmente facendo il giro del web la foto che ritrae il grande protagonista di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, quando aveva venti anni. Uno scatto che sta facendo molto chiacchierare perché Riccardo è stato, sin dai suoi esordi in televisione, molto apprezzato per il suo aspetto e per la sua eleganza. Uno dei cavalieri più amati del parterre di Uomini e Donne appare cambiato rispetto allo scatto apparso sul web dove, a causa dei tanti anni trascorsi, è con capelli più lunghi, ciglia leggermente più folte e senza un filo di barba. Uno sguardo sornione che probabilmente anche a 20 anni ha conquistato molte donne. La storia di Riccardo Guarnieri è legata a doppio filo a quella di Ida Platano, sua storica dama con cui ha avuto una relazione lunga e complessa. I due sono stati insieme a Uomini e Donne e anche a Temptation Island, ma hanno poi sempre faticato a concretizzare il loro amore, con i problemi derivanti soprattutto dalla lontananza, con Ida collocata a Brescia e Riccardo a Taranto, spesso impossibilitato a raggiungerla. I due si sono ritrovati a Uomini e Donne dopo che, dopo l’estate 2020, si erano definitivamente lasciati. Tra i due non c’è mai stato un definitivo ritorno di fiamma, ma un continuo tira e molla che ora, però, sembra finito con Ida che è uscita dal programma con Alessandro Vicinanza.

Riccardo Guarneri età

Oggi, dunque, Riccardo Guarnieri è ancora alla ricerca del suo vero amore. Oltre alla storia con Ida, il cavaliere ci ha provato anche con Roberta Di Padua, ma il loro fidanzamento non è durato tanto e dopo pochi mesi è terminato. Oggi Riccardo Guarnieri ha 43 anni, essendo nato il 28 marzo 1979, e sta vivendo la sua avventura a Uomini e Donne senza più la presenza di Ida, che nonostante la rottura risalente a ormai più di due anni fa ha continuato sempre a non rimanere indifferente a Riccardo. Negli ultimi tempi si è parlato più che altro di Ida e Alessandro e questo rimane ancora un tema di discussione per lui, che tra l’altro ha anche lasciato lo studio mentre se ne parlava, ma per Riccardo dovrebbero essere in arrivo anche altre corteggiatrici. La storia con Gloria, come si evince dagli ultimi risvolti, sembra non avere futuro, con il corteggiatore di origini pugliesi che sarebbe già orientato verso nuove frequentazioni. Sicuramente non mancheranno le donne pronte ad entrare in studio per lui anche perché, come ha fatto notare il web, Riccardo è ancora molto bello com’era a 20 anni, se non di più.