Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne che lavoro fa

Che lavoro fa Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne e perché Roberta in trasmissione lo ha chiamato notaio

Da tempo ormai Riccardo Guarnieri è uno dei grandi protagonisti di Uomini e Donne e spesso i fan si sono chiesti che lavoro faccia oggi dopo quello di operaio. Nato a Statte, in provincia di Taranto il 29 marzo 1979, Riccardo ha 43 anni e il suo nome è indissolubilmente legato alla storia d’amore con Ida Platano. Si tratta di una relazione lunga e controversa, che ha vissuto tantissimi momenti appassionanti. Conosciutisi proprio a Uomini e Donne, i due mettono alla prova la loro storia partecipando all’edizione 2018 di Temptation Island e dopo il programma qualcosa tra i due si rompe, anche a causa delle chiacchiere telefoniche che il cavaliere intratteneva con la single a cui si era avvicinato nel programma. La storia tra i due giunge a conclusione, ma ha ancora molti capitoli da scrivere. Tornano tutti e due a Uomini e Donne, frequentano altre persone e tornano anche insieme, fino addirittura ad arrivare a pensare al matrimonio.

L’ultima rottura ufficiale risale al primo lockdown per la pandemia, ma da quel momento le strade dei due si sono tornate a intrecciare e lo fanno tutt’ora, visto che sono entrambi in studio a Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri grazie a questa lunga storia con Ida Platano e alla sua lunga militanza nel dating show di Canale 5 è di fatto diventato un personaggio pubblico. Della sua vita privata abbiamo conosciuto, negli anni, alcuni dettagli, ma molti lati rimangono maggiormente avvolti dal dubbio. Tra questi la sfera professionale, con molti fan che si chiedono, dunque, che lavoro fa oggi Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri perché Roberta lo ha chiamato notaio

Una domanda che è tornata in auge anche grazie alle parole di Roberta, che in studio lo ha chiamato notaio, facendo sorgere il dubbio a molti spettatori, che hanno pensato che quel riferimento fosse alla sua professione. In realtà non è così. Riccardo ha raccontato di aver lavorato come operaio nella sua città natale, Statte, lasciando però il lavoro per andare a convivere con Ida a Brescia e finendo in cassa integrazione. Per il resto, l’ex fidanzato della Platano non ha più parlato della sua sfera lavorativa, lasciando, dunque, pensare che questi problemi lavorativi persistano tutt’ora o comunque lo abbiano fatto fino a poco tempo fa.

Non si sa bene oggi che lavoro faccia Riccardo e se ne abbia uno. Sicuramente il suo percorso a Uomini e Donne lo ha reso, come detto, un personaggio pubblico, in grado, dunque, di poter guadagnare anche grazie al suo profilo Instagram tramite pubblicità e sponsorizzazioni. Per il resto, non sappiamo quale sia la fonte di sostentamento di Riccardo Guarnieri. Sicuramente non è l’attività di notaio, epiteto che Roberta gli ha affibbiato per via del suo carattere puntiglioso e del suo legarsi ogni cosa al dito.