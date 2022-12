Last Christmas storia vera dietro il film c’entra George Michael

Last Christmas qual è la storia vera che si cela dietro il film e cosa c’entra George Michael nella vicenda

Dalla famosissima canzone dei Wham al film del 2019 di Paul Feig la storia vera di Last Christmas è da anni simbolo del Natale. Dalla famosa canzone realizzata nei primi anni Ottanta nasce la pellicola con Emilia Clarke, la famosa Daenerys del Trono di spade, e Henry Golding. Il film è infatti ispirato al famosissimo singolo dei Wham ed è anche una sorta di dedica a George Michael, famoso componente del duo musicale che ha realizzato una delle canzoni di Natale più famose di sempre. Come ha raccontato proprio Emilia Clarke, il film è una grande dedica a Last Christmas al compianto cantante il quale è morto proprio nel giorno di Natale del 2016, tre anni prima della realizzazione del film di Paul Feig. In generale, il film s’ispira alla discografia intera di George Michael e la stessa sceneggiatrice di Last Christmas, Emma Thompson, aveva parlato con l’artista del progetto prima della sua morte.

Ovviamente la storia vera da cui trae ispirazione il film Last Christmas non è quella della trama in senso stretto ma quella a cui si ispira la canzone. La pellicola racconta la storia di Kate, una ragazza di origini slave che vive a Londra e lavora come elfo. Tra mille difficoltà, Kate conosce un ragazzo che le cambierà per sempre la vita, come sempre nei film natalizi. Last Christmas rispecchia in pieno il clima natalizio e soprattutto omaggia un grandissimo artista e una delle canzoni più amate di sempre di questo periodo dell’anno. In pochi sanno che la canzone Last Christmas è tratta da una storia vera vissuta in prima persona da un amico di George Michael. Si narra che il cantate deciso a voler cambiare il percorso dei Wham l’abbia composta da solo, nella sua cameretta mentre Andrew Ridgeley se la spassava guardando comodamente la televisione. Il cult è nato per parlare di una relazione fallita e sull’incontro, a distanza di un anno, con la propria ex, che intanto ha ritrovato l’amore. Per il film, Paul Feig si è ispirato proprio a questa famosissima canzone, confezionando il suo omaggio a George Michael.

Last Christmas film la colonna sonora

Last Christmas ha ottenuto un grandissimo successo proprio in virtù della sua colonna sonora, basata proprio sulle canzoni degli Wham. Nel film troviamo infatti ben tre canzoni del famoso duo musicale: Everything she wants, Wake me up before you go-go e ovviamente l’amatissima Last Christmas. Nel film troviamo anche altre dodici canzoni di George Michael, tra cui l’inedito This is how (We want you to get high), una vera e propria perla per tutti gli amanti del grande cantante. La colonna sonora, allestita da Theodore Shapiro, è anche stata pubblicata in un cd uscito a corredo del film. Questa è, nel dettaglio, la tracklist della colonna sonora di Last Christmas:

Last Christmas

Too funky

Fantasy

Praying for time

Faith

Waiting for that day

Heal the pain

One more try

Fastlove

Everything she wants

Wake me up before you go-go

Move on

Freedom! ’90

Praying for time

This is how (We want you to get high)