Sara Lazzaro chi è Giulia di Purché finisca bene se mi lasci ti sposo

Sara Lazzaro chi è l’attrice che interpreta Giulia nel film Se mi lasci ti sposo appartenente al ciclo Purché finisca bene di Rai 1

Il ciclo Purché finisca bene su Rai 1 prosegue con Se mi lasci ti sposo, pellicola in cui figura anche Sara Lazzaro, che interpreta il personaggio di Giulia. Nata a Rovolon, in provincia di Padova, il 15 settembre 1984, l’attrice ha 38 anni e una lunghissima carriera alle spalle, con tantissime esperienze tra cinema e televisione. Nata da padre italiano e madre americana, Sara è cresciuta tra la provincia di Padova e gli Stati Uniti, studiando recitazione e arti performative a Londra, quando all’incirca aveva 20 anni. Il suo percorso di studi è stato decisamente di alto livello, prima in Inghilterra presso lo Shakespeare and Jacobean Theatre e poi al MA Performance. Sara ha poi continuato la sua formazione in Italia, ottenendo a Venezia la laurea in arti visive e dello spettacolo e partecipando poi a diversi corsi di formazione. Un percorso eccezionale, che l’ha portata a diventare una protagonista molto amata sia del cinema che della televisione.

Gli esordi al cinema risalgono alla fine del primo decennio del Duemila, con ruoli nei film Dieci Inverni ed Evil Things. Tra le pellicole più note a cui Sara ha preso parte ci sono 18 regali e Siccità di Paolo Virzì. Anche in televisione le esperienze sono molteplici, dai suoi ruoli in The Young Pope e Braccialetti Rossi fino alla sua esperienza in Doc, dove nei panni di Agnese ha ottenuto la consacrazione definitiva al pubblico italiano. Sara Lazzaro, al fianco delle esperienze al cinema e in tv, ha recitato moltissimo anche a teatro ed è, inoltre, una grande appassionata di sport.

All’attivo, l’attrice, che per tutti è la moglie di Doc, ha anche la vittoria di diversi premi, dal Leone di Vetro nel 2016 fino al Magna Grecia Awards di quest’anno. Su Instagram, Sara Lazzaro vanta un seguito di ben 100.000 followers e scorrendo le foto possiamo vedere molti scatti della sua vita professionale. Molto poco, invece, l’attrice rivela della sua sfera privata: a quanto pare la protagonista di Se mi lasci ti sposo in Purché finisca bene dovrebbe avere un compagno di cui però non si sa praticamente nulla se non che, come lei, dovrebbe essere un attore. Sara Lazzaro ha un cagnolino di nome Kyla.

Purché finisca bene se mi lasci ti sposo trama

Sara Lazzaro, come detto, è protagonista di Purché finisca bene Se mi lasci ti sposo, film in onda su Rai 1 giovedì 15 dicembre. Il film di Matteo Aleotto ruota intorno a una coppia, Marco e Giulia, interpretati da Alessio Vassalli e appunto Sara Lazzaro, che sta vivendo un periodo di crisi sia a livello emotivo che lavorativo e cerca disperatamente un modo per risollevare le proprie sorti. Per superare la famosa crisi dei 7 anni, Marco e Giulia decidono di mettere in scena un matrimonio fasullo e di continuare poi, ognuno per la sua strada. Questo perché la madre di Giulia ha messo via ben 50.000 euro da destinare alla figlia in caso di nozze.

I due, quindi, decidono di prendere la palla al balzo e sfruttare questo tesoro inaspettato per dare una svolta anche alle loro vite professionali. Giulia, infatti è una supplente di sostegno in balia del precariato. Marco è uno scrittore in preda a un blocco artistico. Tra le difficoltà professionali e quelle sentimentali, i due come detto cercano di svoltare con questo matrimonio falso, il quale regalerà ai due un destino decisamente sorprendente.