Beautiful anticipazioni Sheila alleata con Deacon per la fine di Ridge

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful mostrano Sheila ormai scoperta. Pronta a tutto con Deacon per vendicarsi dei Forrester.

La trama si infittisce, come sempre, nelle anticipazioni americane di Beautiful, che raccontano come Steffy sia ormai terrorizzata da Finn. Il dottore scoprirà la verità su sua madre. Sheila non è morta e il giovane, lentamente, metterà insieme tutti gli indizi del caso, mettendo seriamente in dubbio il fatto che sia stata sbranata da un orso. Questo lo spinge a un confronto con Baker, chiedendogli di poter avere accesso al dito mozzato del suo piede. Vorrebbe analizzarlo per andare a fondo a questa vicenda assurda. Avrà così la certezza che Sheila è ancora viva, in fuga per evitare di finire in carcere dopo tutto ciò che ha fatto. Ciò vuol dire che l’incubo è ancora ben lontano dall’essere concluso. Deve necessariamente informare sua moglie, una volta scoperta la atroce verità. I due iniziano a indagare fianco a fianco, guardando con sospetto anche Deacon, di fatto l’uomo con il quale Sheila è stata più volte vista insieme. Steffy e Finn inizieranno a cercare la donna in ogni luogo possibile di Los Angeles, dov’è credibile possa nascondersi. Si decidono, infine, a raggiungere Deacon a casa sua e, per fortuna dell’uomo, lo trovano da solo. Ignorando d’essere nel posto giusto, gli chiedono se abbia visto Sheila. Lui però negherà qualsiasi coinvolgimento, sottolineando d’essere ormai pulito. Missione compiuta, almeno per il momento. Pare infatti riuscire a convincerli della propria innocenza. Subito dopo, però, avverte Sheila che i Forrester sono sulle sue tracce, così come il suo stesso figlio, che ha ormai compreso come sia pazza e pericolosa. Deacon è pronto a tutto pur di proteggersi e così ammonisce la Carter: deve lasciare casa sua. È terrorizzato all’idea di perdere tutto, ovvero il legame ricostruito con la sua Hope. Sheila accetta di andare via, ma non prima di giurare vendetta contro i Forrester. Potrebbe così costringere l’uomo a mettere in atto il suo piano. D’altronde lei potrebbe svelare come l’abbia aiutata in tutto questo tempo, distruggendo tutto quello che ha costruito a fatica recentemente. Ridge è nel suo mirino, come sempre, ma non soltanto lui. La donna pare sognare un gran ritorno in società, evitando abilmente la polizia. La soluzione potrebbe essere sorprendente, ovvero un completo cambio di faccia attraverso la chirurgia plastica. Non sarebbe di certo la prima volta all’interno della celebre soap opera.

Beautiful anticipazioni americane Brooke lascia Ridge

Qualcosa di molto importante sta per accadere in Beautiful, e va ben oltre gli eventi di un singolo episodio. Si tratta di un mutamento sostanziale negli equilibri della celebre soap opera. Ridge si ritroverà finalmente a comprendere di non essere al centro del mondo. Le trame mostreranno come sia Brooke che Taylor siano pronte a guardare oltre, d’accordo sul fatto di meritare di meglio. Le due donne si sono attaccate duramente nel corso degli anni, ma sembra che ormai quel tempo sia finito. Addio alla mentalità per la quale l’altra donna è l’ostacolo da superare a ogni costo. Beautiful prende posizione e lo fa a danno di Ridge, che non sarà più colui al centro delle decisioni. Una volta tanto si ritroverà a subirle. Un addio sorprendente, con Brooke pronta a lasciare Ridge una volta per tutte e Taylor non più disposta a sottostare ai suoi voleri.