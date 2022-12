Chi è uscito Bake off the Professionals eliminato ieri sera 16 dicembre

Chi è uscito a Bake Off The Professionals ieri sera nella puntata di venerdì 16 dicembre. Una famiglia ha sbagliato tutto

Bake Off The Professionals ha il secondo eliminato vip: chi è uscito è una famiglia di pasticceri professionisti tra i Lago e i Frascarino toppando una prova che ha mandato direttamente in tilt chi è stato eliminato tra lo stupore generale. La conduttrice Benedetta Parodi ha annunciato ai concorrenti in gara che la prima prova di ieri sera 16 dicembre a Bake Off The Professionals è una Prova Vetrina. Il tema dominante è l’Inghilterra. Tutto questo si è tradotto in una complessa rivisitazione di due ricette storiche britanniche, in monoporzione: Chocolate Cake e Victoria Cake. Un omaggio alla Regina Elisabetta II perché la Chocolate Cake era il dolce preferito dalla sovrana per il suo appuntamento all’ora del tè. Qualità e quantità si sono mescolate in questo primo ostacolo, dovendo riprodurre 50 monoporzioni, ovvero 25 per tipo di torta, in appena 120 minuti. Ieri sera nella puntata del 16 dicembre di Bake Off The Professional nonostante l’esperienza, l’emozione della diretta e le difficoltà del timing della prova hanno fatto scricchiolare qualche catena di montaggio nella preparazione dei dolci richiesti. In particolare i Lago hanno avuto qualche difficoltà, infatti con il passare del tempo la pressione è aumentata fino a non consegnare il numero richiesto di monoporzioni. A ciò si è aggiunto anche il fatto di non aver soddisfatto i giudici in termini di gusto. Una totale sconfitta, da condividere però con i Frascarino, incappati in alcuni errori tecnici. Applausi invece per i Palladino, buona prova per i Franchini, che però hanno reso i dolci un po’ troppo asciutti.

La seconda sfida nella puntata di ieri sera 16 dicembre di Bake off the Professionals è stata la Prova Tecnica, che ha spinto via dall’Inghilterra i concorrenti trasferendoli in Francia. Anche in questo caso la montagna da superare è stata molto alta. I giudici hanno voluto una replica del Cubo di Rubik, imponendo un formato preciso. Il dolce doveva essere composto da 25 cubetti glassati di torta stratificata, con disposizione su tre diversi piani. In questo caso tutti hanno avuto serie difficoltà: la preparazione è stata davvero un incubo, finendo con il deludere i giudici. Dal punto di vista estetico, tutti potevano fare meglio ma fortunatamente il gusto ha però salvato la situazione, anche se non sono mancati degli errori tecnici. Stavolta in cima sono finiti i Franchini, seguiti dai Palladini. Terzo posto per i Frascarino, con i Lago che non hanno mai trovato il giusto ritmo fino a questo punto della gara. L’ultima prova della puntata del 16 dicembre di ieri sera a Bake off The Professionals è stata la Prova a Sorpresa. L’impatto estetico stavolta è valsa l’intera posta in palio, dal momento che hanno dovuto cimentarsi nella realizzazione di una torta 3D. L’idea di fondo è stata quella di ricreare un monumento, o comunque un luogo che i concorrenti hanno nel cuore. Sono state però indicate delle regole precise anche stavolta. Base 60×40 centimetri e il tutto in 180 minuti. Maschio Angioino per i Lago, Ponte di Bassano del Grappa per i Palladini, Chiesa di Sant’Antonio al Fulgezio per i Franchini e il Ponte di Caserta per i Frascarino. Nessuna sorpresa nella volata finale.

La Prova a Sorpresa non ha aiutato i Lago, eliminati dai tre giudici, che hanno mandato in finale di Bake Off The Professionals Frascarino, Franchini e Palladini. Bake Off The Professionals è lo spin-off del programma originale condotto da Benedetta Parodi, che torna con i giudici Damiano Carrara, Tommaso Foglia ed Ernst Knam. Un gran numero di concorrenti, ma suddivisi in squadre, tutte composte da famigliari. Una sfida nella sfida, con degli esperti pasticceri impegnati ai banchi all’interno del tendone. Tutti con grande esperienza, data dal duro lavoro quotidiano e dalle capacità trasmesse dai loro predecessori, spesso genitori. Tre componenti per ogni gruppo, in rappresentanza di laboratori di pasticceria rinomati in varie regioni d’Italia. Bake Off The Professionals ha avuto inizio con cinque squadre e promette quindi poche puntate, ma molto intense, con la prossima che è già la finale. Nella prima puntata, in onda venerdì 9 dicembre, hanno detto addio al programma i Martini. Restano quindi quattro famiglie di pasticceri. Si tratta dei Franchini, Frascarino, Lago e Palladini.