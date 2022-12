I Lago Bake Off chi sono: pasticceria e prezzi

Chi sono i Lago, concorrenti di Bake Off The Professionals – Affari di famiglia. Dov’è la loro pasticceria e che prezzi ha.

I Lago sono tra i concorrenti dello spin-off di Bake Off Italia The Professionals. Il titolo suggerisce come l’attenzione non sia rivolta in questo caso a degli amatori, bensì a dei veri e propri pasticceri. A rendere il tutto più interessante e pepato vi è il fatto che i concorrenti si scontrino in famiglia. Non è affatto insolito che in Italia padre, madre e figli siano tutti coinvolti nella stessa attività, se questa riguarda il cibo. È questo il caso dei Lago, pasticceri da tre generazioni. Il primo laboratorio, con negozio annesso, è stato fondato nel 1965. A capo allora vi era il padre di Giovanni, attuale capofamiglia. Questi ha rapidamente seguito le orme paterne, aprendo la propria pasticceria nel quartiere San Giovanni a Teduccio, proponendo prodotti nel pieno rispetto della tradizione campana. Oggi ha 67 anni e ha molta esperienza, che sta provando a trasmettere alle nuove generazioni. Ha ancora una grande energia ed è pronto a cimentarsi in questa sfida televisiva, facendo conoscere il nome Lago anche al di fuori dell’ambito napoletano. Al suo fianco c’è Ciro, 34 anni, il più grande dei due figli del mastro pasticcere. È sempre il primo ad arrivare in laboratorio. Lo fa per passione, e perché è un po’ precisino. Ama questo lavoro e reputa un privilegio il fatto di poter lavorare in famiglia. L’altro figlio è Giulio, 30 anni, che guarda costantemente al futuro e vorrebbe sempre sperimentare e proporre nuove ricette. La tradizione è importante anche per lui, ma seguendo solo le idee del passato non si potrà mai fare lo step successivo.

I Lago pasticceria dove si trova: prezzi

Chiunque voglia scoprire le prelibatezze proposte dalla pasticceria della famiglia Lago dovrà recarsi in provincia di Napoli. La famiglia Lago è tra i partecipanti dello spin-off di Bake Off Italia, dal titolo The Professionals – Affari di famiglia, in onda su Real Time da venerdì 9 dicembre in prima serata, a partire dalle ore 21,20. L’indirizzo preciso è: Corso San Giovanni a Teduccio 513. Saranno in tanti a voler provare di persona le loro ricette tradizionali e innovative. Porte aperte a partire dalle ore 7,30 del mattino, con chiusura prevista alle 21,30. C’è tanto tempo, quindi, per poter godere di un numero enorme di squisitezze. È possibile presentarsi di persona e scegliere liberamente da ciò che è disponibile in vetrina. In alternativa, però, si può richiedere anche la consegna a domicilio. La famiglia Lago tratta con attenzione i propri clienti e garantisce anche un servizio di prenotazione. Se avete le idee chiare, quindi, non dovrete far altro che richiedere la preparazione dei dolci che più vi fanno gola, ritirandoli al tempo previsto, o facendoli portare direttamente a casa. Due i modi per comunicare con la pasticceria napoletana: telefonicamente attraverso il numero di telefonia fissa 0815593423 e via mail, grazie all’indirizzo di posta elettronica [email protected] La fascia di prezzo è decisamente nella norma. Si tratta infatti di un negozio che strizza l’occhio al pubblico in toto, senza ricercare un’elite pronta a pagare conti salati. La fascia, in media, va dai 9 ai 24 euro. Va da sé che singoli dolcetti abbiano un costo ben minore.