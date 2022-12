Pubblicità Chanel n 5 attrice e canzone: una modella francese

Pubblicità Chanel numero 5 del 2022 chi è l’attrice protagonista dello spot e quale canzone fa da sfondo al video

Molti utenti sul web si stanno chiedendo chi è l’attrice protagonista della pubblicità di Chanel numero 5, uno dei profumi più famosi al mondo. Per sponsorizzare l’amatissima fragranza, Chanel ha deciso di fare le cose in grande, puntando su un nome famosissimo del cinema mondiale e su una canzone altrettanto celebre. La protagonista della pubblicità di Chanel n 5 è Marion Cotillard, una vera e propria diva del cinema hollywoodiano, vincitrice anche di un premio Oscar, la quale condivide il set con il ballerino francese Jeremie Belingard. La canzone che fa da sottofondo al video è invece un brano della cantante neozelandese Lorde, una delle voci più amate e riconoscibili del panorama musicale. La canzone della pubblicità Chanel numero 5 del 2022 è Team, uno dei più grandi successi di Lorde, presentata però come una cover del brano nella pubblicità interpretata da Flavien Berger.

Team risale al 2013 e fa parte dell’album Pure Heroine, il primo cd di Lorde. La canzone è il terzo estratto di quell’album, dopo la famosissima Royals, che di fatto ha lanciato la carriera dell’artista, e Tennis Court. Pure Heroine fu un successo pazzesco, capace di ottenere dischi di platino in ben 7 paesi, tra cui un triplo negli Stati Uniti e ben cinque in Nuova Zelanda. In Italia, invece, il disco ha ottenuto il disco d’oro. Team è sicuramente una delle canzoni più amate dell’album, anch’essa disco di platino in ben 7 paesi, tra cui l’Italia. Il significato della canzone della pubblicità di Chanel numero 5 è il sogno. Nel video ufficiale della colonna sonora che fa da sfondo allo spot del profumo l’atmosfera onirica e suggestiva evoca la potenza del desiderio. In fodo è lo stessa carica emotiva che l’azienda francese lega alla sua storica fragranza che adorava anche una diva del calibro di Marilyn Monroe. Basta una goccia di profumo per scatenare i sensi e rendere unica la propria personalità come quella di Lorde che canta Team.

Pubblicità Chanel n 5 chi è l’attrice

Sulle note di Team c’è la bellissima Marion Cotillard, una delle attrici più amate del panorama hollywoodiano. Come s’intuisce dal suo nome, la protagonista della pubblicità Chanel numero 5 del 2022 è di origini francesi, per la precisione è nata a Parigi il 30 settembre del 1975. Marion si avvicina alla recitazione sin da piccola, iniziando sul finire degli anni ’90 a ottenere i primi ruoli in patria, sia al cinema che in televisione. Dopo essersi ritagliata un ruolo di prestigio in Francia, Marion Cotillard è sbarcata a Hollywood e si è imposta all’attenzione del mondo intero nel 2003, quando ha partecipato al celebre film di Tim Burton Big Fish. Da quel momento, la sua carriera è stata un susseguirsi di ruoli iconici e famosissimi, tra cui spicca sicuramente quelle nel 2007 nel biopic sulla mitica Edith Piaf dal titolo La vie en rose.

Per questo Marion Cotillard ha ottenuto sia la vittoria del premio Oscar come Migliore attrice protagonista che quella del Golden Globe. Sono tanti, come detto, i ruoli che hanno consacrato l’attrice protagonista della pubblicità del profumo Chanel numero 5, tra questi ricordiamo quelli in film come Inception, Midnight in Paris, C’era una volta a New York, Assassin’s Creed e Il ritorno del Cavaliere oscuro. Al fianco della straordinaria carriera nel cinema, l’attrice della pubblicità di Chanel numero 5 ha anche portato avanti quella da modella, entrata nel vivo proprio grazie a un altro noto marchio d’alta moda, ovvero Dior. Dal 2008 Marion Cotillard è stata testimonial delle campagne per Lady Dior, divenendone il volto simbolo fino al 2014. Ora, come abbiamo visto, l’attrice francese è la protagonista di un altro spot famosissimo, quello di Chanel numero 5.