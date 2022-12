Uomini e Donne Carola Carpanelli chi è su Instagram: la verità

Caso Instagram per Carola Carpanelli: chi è sui social la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Il tronista ha dei sospetti.

Le cose sembrano andare decisamente bene tra Federico e Carola. La loro esterna si è conclusa con un bacio appassionato e sguardi che mostrano un deciso coinvolgimento. Sono molto presi ma in studio è nata una gran confusione a causa di una segnalazione. Lui spiega d’aver ricevuto delle immagini relative alla sua vita su Instagram: “Se fai la fashion blogger sui social, a me dà fastidio perché metto in dubbio il tuo interesse verso di me”. Se non approfondissimo la questione, l’appunto di Federico sembrerebbe un po’ esagerato. Il discorso ha però un senso quando si analizza la storia Instagram pubblicata da Carola, che ha fatto scattare i dubbi nel ragazzo. In pratica si può vedere come lei spieghi alle sue follower dove poter acquistare l’outfit che lei ha indossato. Agli occhi del ragazzo, sembra quasi lei stia provando a sfruttare la loro conoscenza per guadagnare denaro e follower sui social. Carola ci tiene però subito a sottolineare di non aver preso un euro per questa storia pubblicata. Tina pare schierarsi con Federico, sospettosa di natura, ma Maria prende un po’ le parti della ragazza, ribadendo come non si tratti affatto di una sponsorizzazione. La produzione di Uomini e Donne ha controllato la questione e non è altro che una risposta alle domande delle sue follower. L’analisi migliore è forse quella di Gianni Sperti, che prova a spiegare alla ragazza, subito sulla difensiva, come questo tipo di foto sia in contrasto con la Carola chiusa che si era presentata inizialmente nel programma, e che di colpo si è trasformata dopo la seconda esterna. Il dubbio che sia parte di un progetto per ottenere visibilità non è fuori dal mondo, anche perché non sarebbe affatto la prima volta. Lui ha il sospetto vi sia una certa incomunicabilità tra loro, perché quando solleva un problema, lei alza un muro e impedisce una discussione per risolverlo, come in questo caso. I dubbi di Federico sono più profondi di quello che poteva sembrare inizialmente. In esterna c’era un’evidente alchimia ma il ragazzo non si toglie dalla testa che il cambiamento radicale di Carola potrebbe essere dovuto alla voglia di visibilità. È infatti passata dal non baciarlo neanche con per finta, con le mascherine sul viso, a farlo davanti a tutta Roma, circondati dalla gente in strada. È innegabile come lei sia cresciuta su Instagram, ottenendo più di 10mila follower da quando la sua frequentazione con Federico ha avuto inizio. Analizzando il suo profilo, però, è chiaro come abbia detto la verità in studio. Non è affatto tra le più attive del programma, con appena 14 post e storie alquanto sporadiche. Dovrà però dimostrare che quel suo cambiamento repentino è conseguenza del coinvolgimento romantico e non di altro.

Uomini e Donne Carola chi è

Carola Carpanelli è una corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Una ragazza che ha rapidamente diviso il pubblico per il suo atteggiamento. È di Varese e ha 21 anni. Si divide tra le riprese in studio per il programma di Maria De Filippi e gli esami universitari. Ha subito ammesso di provare una forte attrazione per Federico, dopo aver avuto la chance di conoscerlo maggiormente in esterna. Alcuni fan sostengono che possa essere lei, alla fine, la scelta di Nicotera, nonostante alcuni attriti e visioni differenti sulla gestione dei social. Nata il 24 luglio 2001, frequenta la facoltà di Scienze economiche e politiche europee. Non le manca molto per laurearsi, ma non sappiamo cosa vorrebbe fare “da grande”. Conosciamo invece una sua grande passione, quella per le motociclette. Sui social non è particolarmente attiva, anche se sfiora i 30mila follower. Pochi post mandati online e storie quasi esclusivamente nel fine settimana, a corredo delle uscite con gli amici. Ha alle spalle una storia molto importante, essendo stata per ben tre anni con il suo ex. Spera quindi di poter trovare l’amore, e qualcuno dice la visibilità, a Uomini e Donne.