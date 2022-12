Ballando con le stelle anticipazioni 17 dicembre Garko e Chillemi ko

Stasera sabato 17 dicembre torna Ballando con le stelle con il ripescaggio che è anche una prima finale: Garko nuovo infortunio

Stasera dopo la pausa Mondiali torna Ballando con le Stelle con una super puntata: una prima finale e un ripescaggio nella stessa serata. Milly Carlucci ha dato infatti due notizie una bella e una brutta con le sue anticipazioni su Twitter di cosa accadrà questa sera 17 dicembre nello show da lei condotto. La prima riguarda i punteggi, la seconda Gabriel Garko e le sue condizioni di salute. In questa puntata speciale di Ballando infatti gareggeranno separatamente i concorrenti che aspettano il ripescaggio e i finalisti. I possibili ripescati sono le coppie Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Paola Barale e Roly Maden, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen e infine Marta Flavi. Non a caso non abbiamo aggiunto il maestro Simone Arena. Il ballerino è rimasto bloccato a Londra e questa settimana è stato sostituito dalla preparazione al ripescaggio da Luca Urso che il nuovo maestro dell’ex moglie di Maurizio Costanzo e allo stesso tempo marito di Alessandra Tripoli, maestra in questa edizione di Enrico Montesano che squalificato non potrà partecipare questa sera al ripescaggio a Ballando con le Stelle. L’altra notizia che arriva dallo show condotto da Milly Carlucci che ha gelato il cuore delle fan è l’infortunio di Gabriel Garko nuovo rispetto a quello al braccio. La conduttrice, in un video postato sui social, provando a strappare una risata ai telespettatori ha definito Ballando un grande romanzo popolare dove a volte i capitoli che vengono scritti non vengono controllati dagli autori.

Durante le prove di giovedì Gabriel Garko ha subito un infortunio. Milly Carlucci non ha fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto all’attore e che tipo di infortunio ha ma ha sottolineato le sue condizioni di salute e come sta psicologicamente. Tonio Fortebracci de L’Onore e il Rispetto è un combattente, un lottatore e sta facendo di tutto per essere in pista anche perché uno dei candidati alla vittoria finale. I sostenitori possono però fare un sospiro di sollievo, stando alle anticipazioni di questa sera di Ballando con le Stelle 17 dicembre anche se Gabriel Garko non scende in pista non inficia sulla sua partecipazione alla finale di sabato prossimo quando si deciderà il vincitore di Ballando. La prima semifinale di questa sera infatti prevede che i finalisti scendano in pista con le loro esibizioni per guadagnare punti in vista della finalissima ma non prevede alcuna eliminazione. Un ko dunque per Gabriel Garko che può essere un ko di un solo round ma non dell’ultimo. Lunedì arriverà tra l’altro il responso dei medici che definiranno con certezza come sta Gabriel Garko dopo il nuovo infortunio. Oltre all’attore i finalisti di questa edizione di Ballando con le Stelle sono Iva Zanicchi e Samuel Peron (salvati tra le polemiche con il salvacondotto di Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale), Rosanna Banfi e Simone Casula, Alessandro Egger e Tove Villfor, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu e Ema Stokholma e Angelo Madonia.

Fari puntati questa sera su quest’ultima coppia di ballo e di fatto come ormai ufficialmente ammesso anche sui social dove la speaker radiofonica e il ballerino maestro siciliano appaiono spesso insieme e sempre più innamorati. Questa sera stando alle anticipazioni la coreografia di Ema e Angelo sarà all’insegna della passione e della sensualità come ci si aspetta dai due fidanzati di questa edizione. Brutte notizie per Francesca Chillemi messa ko dal covid: l’ex Miss Italia avrebbe dovuto presenziare come ballerina per una notte e promuovere la nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti 7 dove è protagonista a causa dell’addio di Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. A sostituire l’attrice di Viola come il mare è Valeria Fabrizi già grande protagonista di Ballando con le Stelle nella scorsa edizione nonché di Che Dio Ci Aiuti nei panni di suor Costanza. Infine con le anticipazioni dello show condotto da Milly Carlucci arriva un’emozione particolare per i telespettatori di Raiuno che hanno visto sfumare la serie in pausa per i Mondiali, di cui erano grandi appassionati. Questa sera ballerini per una notte i membri principali del cast de Il Paradiso delle Signore.