Gf Vip Tata Carla chi è lavora per Alfonso Signorini

Tata Carla è entrata al GF Vip per mettere in riga i vipponi disordinati: è la tata di Alfonso Signorini sempre con lui a Cortina D’Ampezzo

Già nella clip di presentazione della puntata di ieri sera 19 dicembre del Grande Fratello Vip, Tata Carla ha destato la curiosità dei telespettatori. Alfonso Signorini l’ha presentata rapidamente dicendo che era arrivata nella casa del GF Vip direttamente nella Cortina innevata. Il suo compito è molto chiaro. Il presentatore lo ha spiegato per bene. Sarà il terrore di tutti quei “vipponi” che non hanno la minima idea di cosa voglia dire rassettare. Come accaduto anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi, il caos regna sovrano. Sono in pochi a prendersi realmente cura della casa di Cinecittà. Per questo motivo Tata Carla proverà a rimetterli in riga, ponendoli dinanzi alle loro abitudini. Natural però chiedersi chi è Tata Carla e da dove sia spuntata fuori. Non è una vera concorrente, questo è chiaro. La sua presenza all’interno del gioco è soltanto momentanea. Alfonso Signorini la conosce molto bene e per questo l’ha scelta come colpo a sorpresa di questa edizione del Grande Fratello VIP.

I due sono in ottimi rapporti e si conoscono da tanto tempo. Il motivo è semplice: lei lavora per il noto conduttore. Tata Carla, 73 anni, è la governante di Alfonso Signorini e ha origini altoatesini anche se poi si è trasferita ben presto a Cortina D’Ampezzo. Il suo carattere è molto forte e deciso ma soprattutto è dotata di una grande severità sia per l’educazione che per l’ordine, non a caso è esperta di economia domestica e ritiene che il primo segreto per affrontare al meglio la giornata è svegliarsi di buon mattino. Lo ha svelato in un’intervista a Sorrisi e Canzoni, nel corso della quale ha parlato della sua vita privata, tra abitudini e giornate tipo. Innamorato perso di Cortina d’Ampezzo, che ha rubato il suo cuore ormai 25 anni fa. L’ha conosciuta proprio a Natale, realizzando un articolo sulle vacanze di Alba Parietti, ricorda. Ci ritorna sempre, da allora. A questo luogo è anche legato il suo esordio televisivo, al tempo con il Chiambretti c’è. Oggi, però, Cortina rappresenta il puro relax. Tutti gli chiedono quali VIP abbia avvistato, ma la realtà è un’altra. In montagna Alfonso Signorini dimentica del tutto il gossip. Conduce una vita da sportivo, alzandosi all’alba e iniziando a passeggiare. Doccia rinfrescante, ricca colazione e poi trekking, giro in bici e tanto altro. Per il pranzo, però, preferisce tornare a casa e il motivo è soltanto uno: Tata Carla. Ha raccontato di non saper proprio resistere ai suoi manicaretti, che sono meravigliosi. Chi sa che all’interno della casa non possa sfidare Luca nel preparare una carbonara. Il pranzo della tata di Alfonso Signorini, però, non dev’essere troppo pesante. Al pomeriggio, infatti, si dedica allo studio, al pianoforte e alla lettura. Ricette troppo complesse potrebbero portarlo a crollare per una pennica e invece ha anche da lavorare. Ha infatti detto di star scrivendo un nuovo libro, un romanzo ambientato a Treviso. Relax e lavoro in tranquillità, perché al resto pensa Tata Carla.