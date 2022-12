Chi sono i nuovi concorrenti del Gf Vip

Due nuovi concorrenti al GF VIP: chi sono Dana Saber e Andrea Maestrelli e che legame hanno con Dayane Mello e Nicole Murgia

Alfonso Signorini mescola ancora le carte, facendo entrare due nuovi concorrenti al GF VIP. Entrambi hanno messo piede in casa alquanto tardi, rispetto agli orari della puntata. A essere annunciata per prima è stata Dana Saber. Un nome che potrebbe non dire molto inizialmente, ma che ha già trovato spazio sulle riviste dei giornali al fianco di Dayane Mello. Alberto De Pisis la conosce e rivela proprio questo legame con l’ex del GF VIP. Modella e attrice, così viene presentata la 29enne Dana Saber, originaria del Marocco e da molti anni residente in Italia. Parlando di sé nel video di introduzione, si descrive come imprevedibile, caotica e impulsiva. Al momento è single, quindi non è da escludere qualche approccio da parte di alcuni degli uomini della casa, ma sopratutto annuncia d’essere un tipo tosto, difficile da sbattere fuori. Potrebbe rappresentare la grande chance romantica per Edoardo Tavassi, dal momento che ha spiegato d’esserne affascinata. Dana Saber è stata presentata in connessione con Antonino Spinalbese. L’ex di Belen apre infatti una scatola e trova all’interno una sciarpa. Il racconto di Signorini va indietro nel tempo di 6 anni. In una giornata molto piovosa, Antonino ha tagliato i capelli di Dana. Una volta terminato, sarebbe andato con la modella. Le ha dato la sciarpa perché pioveva: “Quella non l’ho mai dimenticata, ma tu sei scappato”. Il faccia a faccia con Dana Saber non aiuta Antonino, che non si ricorda di lei. Alfonso la annuncia, poi, ufficialmente come concorrente del GF VIP. Sappiamo di lei che ha frequentato l’Università di Trieste e che vive grazie al lavoro di modella. Nel mondo dello spettacolo è però conosciuta soprattutto per quanto avvenuto nell’estate 2022, pochi mesi fa. C’è stata infatti una paparazzata in piena città, con lei e Dayane Mello protagoniste. Baci appassionati tra le due, con gli scatti di Whoopsee che hanno fatto il giro del web in Italia. Molte le domande e di certo vi sarà modo di parlare di quell’episodio. Non si sa, attualmente, se Dana Saber sia fidanzata o meno, e in che rapporti sia oggi con Dayane Mello.

L’annucio del secondo nuovo concorrente arriva a un passo dalla fine della puntata. Si tratta di Andrea Maestrelli. Un nome decisamente non sconosciuto a Nicole Murgia, anche lei entrata da poco al GF VIP. Si tratta infatti di un suo ex, anche se sono stati insieme appena due mesi. Un addio dovuto a incompatibilità caratteriale. Ma chi è Andrea Maestrelli, 24 anni. Nato a Roma il 23 febbraio 1998, è single e di professione fa il calciatore, nello specifico il difensore. Una famiglia ben inserita nel mondo del calcio, la sua. Nipote di Tommaso Maestrelli, ex storico allenatore della Lazio e figlio di Maurizio Maestrelli, scomparso prematuramente nel 2011. Questi ha sposato la sorella di Marco Materazzi, Monia, il che fa di Andrea il nipote del celebre campione del mondo. Il fratello di Marco, Matteo Materazzi, è inoltre il procuratore del nuovo Vippone. Attualmente Andrea Maestrelli è svincolato, com’è ovvio visto che ha iniziato una nuova esperienza lavorativa in televisione, ben lontano dai campi di gioco. La sua ultima esperienza in campo è stata con il Potenza. In passato ha giocato nel Tod di Quinto, muovendo i primi passi, poi nell’Under 19 del Perugia e della Ternana. Passato all’Arzachena, è tornato a Terni e ha viaggiato verso Bisceglie, Arezzo e Monopoli.