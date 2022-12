Gf Vip Oriana cita la Rodriguez: la reazione di Belen è da applausi

Oriana Marzoli parla di Belen Rodriguez e svela le confessioni di Antonino Spinalbese sull’ex e madre di sua figlia

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese è ormai irrecuperabile. Il Vippone ha provato a conoscerla meglio, lasciandosi trasportare dal suo fascino. In breve, però, ha capito di non poter superare una certa soglia con lei, dal momento che i loro dialoghi erano fin troppo superficiali. L’ex di Belen ha però deciso di ribadire tutto questo in diretta, il che ha ferito enormemente l’influencer venezuelana. Le cose sarebbero potute andare diversamente, con una gestione più sensibile. Si è così aperta una profonda crepa, ampliata ulteriormente dall’ingresso di Ginevra Lamborghini. L’interesse di Antonino Spinalbese per lei è evidente e l’ex di Belen Rodriguez non fa nulla per nasconderlo. Alfonso Signorini gli ha anche chiesto se le cose sarebbero andate diversamente senza la squalifica della sorella di Elettra Lamborghini. L’ex hair stylist non sembra avere alcun dubbio, sottolineando che non avrebbe commesso alcuni errori. Questi hanno dei nomi ben precisi: Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Come prevedibile, la situazione si è fatta incandescente, con la venezuelana che ha anche messo in guardia Ginevra Lamborghini. Considerando il trattamento che lei ha ricevuto da Antonino, le cose potrebbero andarle molto peggio se dovesse cedere al suo fascino.

Non si è però limitata a questo. Oriana Marzoli parla di Belen Rodriguez, ancora una volta, nella casa del Grande Fratello VIP. Lo aveva già fatto, spiegando come secondo lei Antonino stia ancora pensando alla madre di sua figlia. Lei è felice al fianco del grande amore della sua vita, Stefano De Martino, ma il suo “fantasma”, per così dire, aleggerebbe sui rapporti sentimentali di Spinalbese. Ferita nell’orgoglio, Oriana Marzoli ha sottolineato come lui menta nel rinnegarla così, di colpo, quasi a dire come lei abbia immaginato tutto. Dopo le puntate, però, erano sempre insieme sotto le coperte. Queste le sue parole. Si sentiva enormemente attratto da lei e così ogni volta le diceva di non riuscire a resisterle: “Mi disse che non poteva starmi troppo tempo vicino, perché non riusciva a dirmi di no”. Si sente usata e su questa scia lancia una frecciata enorme, che colpisce tanto Antonino quanto Belen Rodriguez. La showgirl, attrice e conduttrice è a casa in totale serenità, eppure viene tirata in ballo ancora una volta nel reality condotto da Alfonso Signorini. Oriana ha detto che Antonino l’ha usata, proprio come Belen ha usato lui: “È il karma, visto che ora non lo voglio più vedere. Ha finto una discussione con me per non avere un pretesto per parlarmi. Che schifo”. L’allusione è di quelle molto pesanti, ovvero che Belen abbia usato di fatto il bel Antonino per poi dargli il benservito e tornare con l’ex. Parole infuocate che vorrebbero una risposta da parte della Rodriguez. Tutto ciò che arriva dal suo profilo ufficiale, però, sono smorfie. Con un post ironico, pubblica svariati scatti in cui gioca con boccacce e sguardi un po’ stralunati. Il post la dice lunga: “Pazza chi, io? Naaaaaaa”. Molti su Twitter pensano che sia proprio una risposta bella e buona a Oriana Marzoli, considerando come gli orari combacerebbero con la diretta.