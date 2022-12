Filumena Marturano 2022 dove è stato girato: location

Dov’è stato girato Filumena Marturano 2022: le location a Napoli dell’adattamento Rai con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera sono i protagonisti del nuovo adattamento di Filumena Marturano, proposto dalla Rai per il piccolo schermo. Un punto di connessione tra teatro, cinema e televisione, da Eduardo e Titina De Filippo a Sophia Loren e Marcello Mastroianni, ovvero dall’opera originale a Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica. I due protagonisti di questa nuova edizione rappresentano una coppia ormai collaudata, come si sono definiti.

Conosciutisi sul set di Imma Tataranni, dove interpretano marito e moglie, hanno rapidamente percepito un certo feeling artistico. Lo stesso Massimiliano Gallo ha spiegato come abbia accettato di cimentarsi in quest’avventura, decisamente rischiosa, soltanto perché si sentiva protetto tanto dal comparto tecnico quanto dalla loro capacità di funzionare insieme al meglio. Per quanto la prima e celebre versione sia teatrale, quindi portata in scena grazie a determinati cambi di scenografia, il discorso al cinema e in televisione ovviamente cambia. Quali sono le location di Filumena Marturano 2022 della Rai. Dove hanno girato Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.

Filumena Marturano 2022 i luoghi di Napoli del set

La risposta è semplice: Napoli. Si è deciso di sfruttare al meglio l’impatto scenico della città di Eduardo De Filippo, così da far prendere vita alla rappresentazione, evitando di ottenere una versione un po’ ingessata, totalmente all’interno, che rende benissimo a tetro ma forse meno sul piccolo schermo. Le riprese sono state effettuate nel centro storico di Napoli ad agosto 2022, con turisti e locali decisamente interessati alla produzione. Tra i luoghi sfruttati vi è la Chiesa dei Santi Severino e Sossio, dove la nuova Filumena Marturano ha fatto il suo ingresso in un abito champagne anni ’50, con tanto di cappellino e velo. Giunta in una decappottabile per girare la scena del matrimonio, quella conclusiva. Spazio poi, ovviamente, a Massimiliano Gallo in completo scuro. Altri luoghi simbolo della città, sfruttati per le riprese, sono Piazza del Plebiscito e Piazza del Gesù.

Quest’ultimo luogo non è affatto casuale. Se si chiede a un napoletano di indicare la casa di Filumena Marturano, questi sarà in grado di rivelare precisamente l’edificio storico in Piazza del Gesù dove Sophia Loren e Marcello Mastroianni hanno girato alcune delle scene iconiche del film Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica. Si è optato anche stavolta per quest’area, riportata negli anni ’50 dopo un anno dalle riprese de L’amica geniale 3. A ciò si aggiungono tutte le scene girate in interno, principalmente nella casa di Filumena e Domenico Soriano. Le prime immagini sono state svelate mesi fa, mettendo in evidenza il lavoro svolto per trasformare un antico appartamento. Soffitto molto alto, mobili interamente in legn, porte ampie e pavimento in coto. Differenti i colori delle pareti, a seconda della stanza. Si va dall’indaco in camera da letto a uan chiara carta da parati in salone, fino a un giallo molto caldo in cucina, ricca di accessori in ogni dove.