Summer Job cast: i concorrenti del reality

Summer Job chi sono i concorrenti del nuovo reality show di Netflix: tutto il cast del programma

I reality show italiani sbarcano anche su Netflix. Summer Job è infatti il primo reality italiano prodotto dalla piattaforma streaming, che dopo essersi cimentata in molti film e serie tv prova a sfondare anche in una tipologia di prodotto molto in voga in Italia. Condotto da Matilde Gioli, Summer Job fa il suo esordio su Netflix a partire da venerdì 16 dicembre, con la prima stagione composta da 8 episodi. Il reality vede protagonisti 10 concorrenti, giovani ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 23 anni, che vivranno una vacanza da sogno in Messico, ma per continuare a viverla dovranno lavorare. Sarà un’esperienza unica per i ragazzi, perché nessuno di loro, nella sua vita, ha mai lavorato, per cui si troveranno a dover affrontare per la prima volta la fatica del lavoro per continuare a vivere la loro vacanza da sogno. I lavori scelti sono quelli associati alle attività di una località di vacanza, quindi dal cameriere al giardiniere e così via. Ogni settimana i ragazzi dovranno guadagnarsi la paga e chi non riuscirà a portare a termine il lavoro andrà incontro all’eliminazione, non potendo più permettersi la permanenza in Messico. Andiamo a scoprire, quindi, i concorrenti della prima stagione di Summer Job.

Summer job cast: chi sono i concorrenti

Come detto, sono 10 i concorrenti di Summer Job su Netflix. Cominciamo la carrellata delle conoscenze da Melina de Macedo: 21 anni, la giovane concorrente di Summer Job è originaria di Torino, ma è nata in Brasile e si presenta come una ragazza molto allegra e piena di voglia di fare festa. Marina Cinti ha invece 20 anni ed è originaria delle Filippine. Dopo aver finito la scuola si è presa due anni di pausa e ora ha deciso di mettersi alla prova con Summer Job, dove potrà fare la vita che ama con viaggi e feste, ma per la prima volta conoscerà le fatiche del lavoro.

Proseguiamo con Sofia Carollo, ventenne originaria di Roma, che vanta giù un discreto seguito su Instagram. Anche lei, come Melina e Marina, ha origini straniere, in particolare peruviane da parte di madre. Passiamo al primo ragazzo di questa lista, Samuele Mastrangelo, 19 anni e proveniente da Cuneo. Anche lui è già amatissimo su Instagram ed è infatti molto attivo nel mondo digitale, investendo molto nel mercato delle criptovalute. Se il suo nome vi è familiare è perché Samuele è il figlio del famoso ex pallavolista Luigi Mastrangelo.

Arriviamo, dunque, a Pietro Fanelli, 20 anni e giù affermato come modello. Fa parte della I Love Models Management ed è già stato protagonista di diversi shooting e scatti fotografici come possiamo vedere su Instagram: sicuramente l’esperienza a Summer Job amplierà la sua risonanza. Abbiamo nel reality anche un altro Pietro, che di cognome fa Martini e per comodità viene chiamato Pit. Ha 21 anni, è molto attivo su TikTok ed è un amante del calcio: è un tifosissimo dell’Inter e lui stesso gioca a calcio, la sua più grande passione.

Andiamo avanti alla scoperta del cast di Summer Job con Angelica Brattoli, 21 anni e proveniente da Milano. Guardando su Instagram, tra le sue passioni vediamo il canto e il cinema, ma anche il tennis e ama moltissimo viaggiare. Matthias De Donà è un blogger di 18 anni, con già un discreto seguito su Instagram. Ha studiato in un college privato a Londra ed è originario del Veneto. Anche in questo caso il cognome vi dice qualcosa? Decisamente, perché Matthias è il fratello di Giaele, la concorrente del GF Vip, con cui il ragazzo ha un rapporto molto stretto.

Arriviamo agli ultimi due nomi di questo cast di Summer Job. Abbiamo Lavinia Polizzi, 19 anni che vive a Milano. La ragazza è alla ricerca della sua strada nella vita, dal suo Instagram possiamo vedere che ama viaggiare ed è molto attiva sui social. Infine, l’ultimo concorrente di questa prima edizione di Summer Job è Gianmarco Caggiari, un aspirante designer sardo di 22 che si è laureato a Milano in Fashion Design.