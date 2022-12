Lavinia Summer job chi è: Instagram

Summer Job chi è Lavinia la concorrente del reality show di Netflix e il suo profilo Instagram

Tra i concorrenti di Summer Job, primo reality show italiano prodotto da Netflix, c’è Lavinia Polizzi, una delle partecipanti che ha maggiormente attirato l’attenzione del pubblico. Miss Lavinia, come si chiama su Instagram, è originaria di Milano, dove vive da sola e ha 19 anni. Non appena ha finito il liceo Lavinia si è presa una pausa per capire cosa vuole fare nella vita e si è imbattuta nell’esperienza a Summer Job. Come possiamo vedere dal suo profilo Instagram, dove la ragazza non posta tantissimo, l’esperienza in Messico è stata bellissima e la ragazza continua a frequentare quelli che sono stati i suoi compagni di reality show. Come possiamo vedere sempre sui social, nel periodo dopo la fine della scuola la ragazza ha viaggiato, visitando gli Stati Uniti.

Lavinia è molto attiva anche su TikTok, dove ha un seguito di 15.000 followers e posta molti video della sua vita quotidiana e con le sue amiche. Per il resto non sono disponibili moltissime informazioni su Lavinia di Summer Job, probabilmente ora che sono uscite le puntate del reality si scoprirà qualcosa in più e chissà che la concorrente di Summer Jon non possa aver trovato la sua strada per il futuro.

Summer Job: gli altri concorrenti

Come ha più volte ribadito sulle sue storie su Instagram, Lavinia di Summer Job ha molto apprezzato la sua esperienza nel reality, legandosi moltissimo agli altri concorrenti. In particolare, Lavinia si è avvicinata a Samuele, il figlio del noto ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Oltre al figlio d’arte dell’atleta, Lavinia ha condiviso la sua esperienza in Messico con altri 8 concorrenti. Le altre ragazze del reality show di Netflix sono Angelica, 21 anni e localizzata a Milano come Lavinia, la ventenne di origini filippine Marina, la ventunenne torinese di origini brasiliane Melina e la ventenne romana Sofia. Per quanto riguarda i ragazzi, oltre a Samuele ci sono il calciatore ventunenne Pit, il modello ventenne Pietro, il designer ventiduenne Gian Marco e infine Matthias, 18 anni, fratello della nota gieffina Giaele De Donà.

I 10 concorrenti si sono recati in Messico in un vero e proprio paradiso terrestre dove possono vivere una vacanza da sogno ma a un costo: devono lavorare per la prima volta nella loro vita. Nessuno di loro, infatti, ha mai lavorato e quindi i concorrenti di Summer Job su Netflix devono cimentarsi nelle classiche professioni estive per guadagnarsi la paga per restare in Messico e godersi la festa, altrimenti dovranno lasciare quella splendida località.