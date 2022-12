Ballando con le stelle 2022 finale quando va in onda

Quando va in onda la finale di Ballando con le Stelle 2022. Data e ora dell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci

Cambio di programma per quando va in onda la finale di Ballando con le Stelle 2022 complice la Vigilia di Natale. Ormai i telespettatori sono abituati al cambio data per cause di forze maggiore come è accaduto durante i Mondiali, non l’unico grattacapo Non sono di certo mancati i casi eclatanti in questa edizione di Ballando con le Stelle 2022. Milly Carlucci ha dovuto far fronte alle dure parole di Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli, così come alcuni scontri tra i giudici. Ovviamente in cima alla classifica non si può non porre Enrico Montesano, squalificato dallo show ed escluso anche dalla possibilità di ripescaggio nel corso della prima finale del programma di ballo. In questa fase, a un passo dall’ultima puntata, si è registrata una certa delusione per Lorenzo Biagiarelli, così come per la sua compagna Selvaggia Lucarelli. Non è stato infatti scelto per il ripescaggio. Una decisione decisamente prevedibile per la giornalista, che nelle storie ha pubblicato una chat con un amico, ben precedente alla puntata in diretta. Ha previsto tutto l’andamento, sottolineando come sarebbe stata ripescata la Costamagna e come i giudici avrebbero ignorato Biagiarelli, trattandolo però stavolta con i guanti, felici d’averlo eliminato e pronti a fare bella figura. Resta l’amaro in bocca per i tantissimi giudizi diretti al suo compagno soltanto per il legame che condividono: “Si è preferito a un ragazzo pulito, una persona che racconta barzellette sconce”. Tutto pronto per la finale di Ballando con le Stelle, che promette non solo spettacolo, ma soprattutto scintille. Da scoprire cosa accadrà con Iva Zanicchi in questo capitolo conclusivo, e se ci sarà qualche momento da ricordare, magari tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. L’appuntamento con l’ultima puntata del programma di Milly Carlucci è fissato per venerdì 23 dicembre, a un passo dalla Vigilia e dal Natale. Una giornata particolare e un ritardo dovuti al Mondiale in Qatar, trasmesso in esclusiva dalla Rai. L’appuntamento è fissato normalmente per le 20.35, in prima serata.

Ballando con le Stelle 2022 chi sono i finalisti

Sei le coppie ancora in gara nella finale di Ballando con le Stelle 2022. A questi finalisti occorre aggiungerne una settima, che è rientrata in gioco grazie al ripescaggio. Sette concorrenti VIP, quindi, affiancati da maestri e maestre di danza. La prima finale di Ballando con le Stelle è andata in onda sabato 17 dicembre, caratterizzata dalla gara vinta per il ripescaggio da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Al di là di questo duo già citato, riportiamo di seguito tutti i concorrenti ancora in corsa per il titolo di quest’anno nel programma di ballo condotto da Milly Carlucci: Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Gabriel Garko e Giada Lini, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula.

Vi è stato anche un caso Paola Barale durante la prima finale di Ballando con le Stelle. La celebre showgirl ha infatti rinunciato alla chance di tornare in pista, rientrando in gara per disputare l’ultima grande sfida. Vi sono dei problemi di salute che hanno la precedenza. Vi sono stati dei sospetti in merito alla vicenda, dal momento che alcuni utenti avevano notato come fosse pronta a scendere in pista, già truccata e vestita per l’esibizione anni ’70. Qualcuno ha pensato a una sorta di “vendetta” in relazione a un presunto favoreggiamento verso Iva Zanicchi. Nulla di tutto questo è però vero. Paola Barale è arrivata a pubblicare il proprio referto medico nelle storie Instagram. Ha subito un trauma contusivo, con lesione fratturativa dell’arco costale.