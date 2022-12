Chi ha vinto Miss Italia 2022: chi è la vincitrice Lavinia Abate

La vincitrice di Miss Italia 2022 si chiama Lavinia Abate 18 anni ha all’attivo già due titoli: Miss Bellezza Rocchetta Lazio e Miss Eleganza

Si chiama Lavinia Abate la vincitrice di Miss Italia 2022 che ha vinto sbaragliando la concorrenza di bellezze mozzafiato. La nuova reginetta del concorso di Patrizia Mirigliani è stata scelta da una giuria d’eccezione in cui figurava come presidente Massimo Boldi. A presentare la finale della kermesse Salvo Sottile, sul palco a premiare la nuova Miss Italia che succede alla napoletana Zeudi Di Palma anche Fioretta Mari. Lavinia Abate che ha vinto il concorso di bellezza più amato di sempre ha 18 anni di età da poco compiuti, è di origini romane e precisamente della Cassia e frequenta l’ultimo anno del Liceo Scientifico Azzarita della Capitale. Fin dall’infanzia la sua più grande passione, che si è trasformata nella sua professione, è far parte del mondo dello spettacolo ma non solo come una bellezza che appare in tv. La modella che ha vinto Miss Italia 2022 studia da anni danza e canto inoltre è anche un fenomeno al pianoforte e si diletta a disegnare. Il sogno nel cassetto della vincitrice della kermesse è diventare una cantautrice di successo, non a caso Lavinia Abate ha anche presentato sul palco delle preselezioni del concorso di bellezza anche un suo singolo dal titolo Can’t Stop Loving You, brano inedito come sottolinea RomaToday. Miss Italia 2022 ha già all’attivo ben due titoli conquistati per il suo avvenente fisico, Miss Bellezza Rocchetta Lazio che le è valso anche il titolo di Miss Lazio 2022 e Miss Eleganza. Dal profilo Instagram di Lavinia Abate ci sono poche informazioni sulla sua vita privata, la vediamo spesso sfoggiare la sua bella presenza in costume e dilettarsi a suonare strumenti musicali.

Dunque non sappiamo con esattezza se la nuova reginetta di bellezza di quest’anno sia fidanzata ma di certo i corteggiatori della vincitrice del 2022 del concorso di Patrizia Mirigliani non mancheranno. Miss Italia 2022 è alta 1.77 m, ha occhi scuri e magnetici e lunghi capelli castani. Fisico statuario, è la classica bellezza acqua e sapone che per la giuria ha rappresentato il nostro Paese arrivando a superare ben 20 contendenti al titolo di reginetta di bellezza nella serata finale dopo svariate selezioni. Lavinia Abate dice di lei di essere di carattere semplice, di essere una ragazza piena di sensibilità, sincera e modesta. La vincitrice di Miss Italia 2022 ha dovuto affrontare in passato anche una malattia che l’ha portata a dover per cinque anni sostenere la schiena con un busto che le ha reso l’adolescenza complicata e per questo la vittoria ha ancora un sapore più particolare per lei. Il presidente di giuria Massimo Boldi nel presentarsi al pubblico ha ribadito quanto per lui sia bello che nasca un film su Miss Italia, un prodotto che possa essere anche specchio del Paese e raccontare il successo di storie semplici che possano fare la differenza come quella di Sofia Loren. Non è la prima volta che l’attore dei cinepanettoni, accanto a Christian De Sica, ricopre questo ruolo. Infatti nel 1988 ha fatto parte della giuria quando vince Nadia Bengala. Quest’anno nella giuria di Miss Italia 2022 erano presenti anche Fioretta Mari e Francesca Manzini.