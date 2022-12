Emilio Natale a tutti i costi Claudio Colica chi è

Natale a tutti i costi chi è l’attore che interpreta Emilio nel cinepanettone di Netflix: chi è Claudio Colica

Al fianco di Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Dharma Mangia Woods nel cast di Natale a tutti i costi c’è Claudio Colica, che nel cinepanettone di Netflix interpreta il personaggio di Emilio. Divenuto famoso come membro del duo comico Le coliche insieme a suo fratello Fabrizio, Claudio Colica è originario di Roma, dove è nato il 5 dicembre del 1988. Dopo aver studiato Scienze della comunicazione, il suo nome s’inizia a imporre all’attenzione del web come detto grazie al Le coliche, con Claudio che mette a frutto la passione per il videomaking e il montaggio e con suo fratello mette su il duo che con i suoi video raccoglie un successo pazzesco. I due fratelli si sono saputi distinguere per la simpatia dei loro video, puntando molto sulla parodia legata alla musica del momento e ai personaggi noti del mondo musicale, da Fedez a Calcutta.

Dopo il successo sui social, Claudio Colica e suo fratello Fabrizio hanno allargato il loro raggio d’azione, apparendo anche in televisione, con la partecipazione alla settima edizione di Pechino Express nel 2018, dove la gara dei due però si è interrotta subito, perché dopo un’ora di gioco Claudio si è rotto un piede e Fabrizio ha continuato il viaggio con Tommy Kuti, arrivando fino alla finale. L’attore che interpreta Enrico in Natale a tutti i costi e suo fratello hanno anche scritto un libro e Claudio ha anche rivelato di soffrire della sindrome di tourette. Tra le attività di Claudio Colica c’è anche quella di attore, arrivata dopo il successo sul web e quello in televisione. Emilio di Natale a tutti i costi, prima del cinepanettone di Netflix, ha recitato nel film di Luca Lucini Io e mio fratello insieme a Denise Tantucci e Cristiano Caccamo,

Claudio Colica moglie: chi è Neva Leoni

Nel giugno di questo anno, Claudio Colica si è sposato con Neva Leoni, anche lei volto molto noto del mondo dello spettacolo. Romana, classe 1992, Neva Leoni ha prima studiato al Liceo Classico e poi si è fatta strada nel mondo della recitazione lavorando moltissimo a teatro, prima di spostarsi maggiormente sul cinema e la televisione. La moglie di Claudio Colica è stata il volto di tantissime fiction della Rai, da Che Dio ci aiuti a Questo nostro amore e Cuori, fino soprattutto a Il paradiso delle signore, dove si è consacrata al grande pubblico nel ruolo di Tina Amato.

I due hanno consacrato così il loro amore col fatidico sì, ma la cerimonia è stata decisamente bollente. Non in senso figurato, perché poco prima della cerimonia la location scelta è stata colta da uno dei tanti incendi che nella calda estate romana sono divampati per tutta la Capitale. L’emergenza però è rientrata e il matrimonio è potuto andare avanti senza intoppi, con Claudio Colica e Neva Leoni che si sono giurati eterno amore nella splendida cornice della campagna romana. Su Instagram, possiamo vedere molte foto di quel giorno speciale per i due attori.