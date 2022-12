Salt Bae altro che Messi spunta patto con Maradona VIDEO

Stanno facendo molto parlare le immagini di Salt Bae con la coppa del mondo al seguito di Messi e l’Argentina, ma il motivo sembra legato a Maradona

Si sta parlando tantissimo, a margine della vittoria della coppa del mondo da parte dell’Argentina, della particolare presenza di Salt Bae insieme ai calciatori dell’albiceleste nei festeggiamenti. In molti si sono chiesti cosa ci facesse il famosissimo ristoratore insieme ai calciatori argentini, perché si sia unito alla sua festa e soprattutto perché abbia anche tenuto in mano la coppa del mondo. Mentre il web s’interrogava, è anche spuntata fuori la possibile risposta risalente a qualche anno fa.

Sappiamo tutti quanto Salt Bae sia uno dei ristoratori più famosi del mondo. I suoi ristoranti in giro per il mondo hanno tirato le più grandi star del pianeta e naturalmente moltissimi calciatori. Tra questi, c’è stato anche Diego Armando Maradona, visibilmente estasiato, come si vede in un video che Nusr et, il nome su Instagram di Salt Bae, ha pubblicato proprio sul social il giorno della morte del Pibe de Oro. Non solo, però, il cuoco turco e Maradona si conoscevano, ma tra loro il legame sembrava essere profondo, tanto che, secondo quanto riportato da Republic World, Salt Bae ha deciso di tenere riservato permanentemente per il leggendario campione un tavolo nel suo ristorante a Dubai dopo la sua morte. Un omaggio molto forte, che è secondo molti la ragione che ha portato il ristoratore a festeggiare la vittoria della coppa del mondo con l’Argentina. Una sorta di patto con Diego per Salt Bae.

Salt Bae Messi cosa é successo

Ma come mai l’intrusione di Nusr et alla festa dell’argentino ha fatto molto discutere? A catturare l’attenzione del pubblico è stato un video in cui il ristoratore turco ha cercato in ogni modo di raggiungere Lionel Messi dopo la fine della partita con la Francia, probabilmente per fare una foto o un video insieme come fatto con molti altri calciatori dell’argentino. Tuttavia, la Pulce è stato meno accomodante di altri compagni, perché come si vede dal video ha rivolto uno sguardo decisamente infastidito al cuoco. Alla fine, comunque, Nusr et ha avuto la meglio ed è riuscito a farsi la foto con Messi, anche se sicuramente non ha raccolto le simpatie del campione del mondo.

Come detto, il video di Messi e Salt Bae ha fatto molto discutere, ma in generale l’onnipresenza del ristoratore. Il gesto che ha fatto scalpore è stato soprattutto quello di toccare la coppa del mondo, che secondo i protocolli Fifa può essere toccata solo da pochissime persone. Il web si è schierato quasi unanimamente contro il ristoratore turco, che però al netto delle critiche ha sicuramente coronato il suo sogno di festeggiare la vittoria della coppa del mondo insieme all’Argentina del suo amico Maradona.