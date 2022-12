Chi è Antonella Roccuzzo moglie del calciatore dell’Argentina Lionel Messi e chi sono i loro figli

Lionel Messi è un uomo da grandi amori. Quello per la sua Argentina, che vuole portare a vincere il Mondiale 36 anni dopo Diego Armando Maradona in Messico. Quello per il Barcellona, la squadra dove è cresciuto e dov’è diventato il calciatore più grande di tutti i tempi, prima del recente passaggio al PSG. Soprattutto, però, quella per la sua Antonella, l’amore di una vita, la donna che è rimasta al fianco del campione per tutto il tempo, dai primi passi nel mondo del calcio all’affermazione definitiva. In un mondo come quello del calcio di amori veloci e fugaci, sembra strano sentire parlare di una storia d’amore lunghissima, eppure nel caso di Messi è così. Lui e sua moglie, Antonella Roccuzzo, si conoscono da quando erano piccoli, insieme sono cresciuti e hanno costruito la loro famiglia. Antonella è nata il 26 febbraio del 1986: è argentina come Lionel e proprio come lui ha origini italiane, nello specifico calabresi. I due, come detto, si conoscono da quando sono piccoli: sono cresciuti insieme a Rosario, si sono innamorati e non si sono più lasciati.

La loro storia dovrebbe essere cominciata quando i due avevano circa 20 anni. Si conoscevano da prima, ma si sono fidanzati solo in seguito. Il loro lungo amore è culminato nel matrimonio celebrato il 30 giugno del 2017, quando la coppia aveva già due figli. Antonella si mostra spesso al fianco di Messi, ma porta avanti anche le sue attività. Su Instagram ha un seguito enorme, quasi 24 milioni di followers e nei suoi post si mostra spesso a supporto del marito in compagnia dei figli. Data la sua grande notorietà, Antonella fa anche molte partnership e collaborazioni con brand di moda e marchi importanti ed è anche attiva nel campo dell’imprenditoria, con una linea di abbigliamento per bambini chiamata Mama Luma.

Lionel Messi: i figli

Lionel Messi e Antonella Roccuzzo si sono sposati, quindi, nel 2017, quando avevano, come detto, già due figli. Il primo è arrivato nel 2012 e si chiama Thiago, poi nel 2015 è nato Mateo e infine nel 2018 l’ultimo arrivato di casa è Ciro. A proposito di quest’ultimo, la scelta del nome ha incuriosito molto soprattutto i fan italiani di Messi, chiedendosi il perché di questa scelta. A quanto pare, Messi e la moglie hanno scelto di chiamare il terzo figlio Ciro in onore di Horacio Demian Pertusi, il frontman degli Attaque 77, una band argentina amatissima dai coniugi Messi. Il cantante è noto infatti col soprannome “Ciro”, che pare sia dovuto al fatto che a scuola avesse imparato solo la lezione sul mitico re Ciro di Persia. Per lui, quindi, Lionel e Antonella hanno scelto Ciro.

I figli di Messi sono molto piccoli, Thiago ha 10 anni, Matteo 7 e Ciro appena 4. I tre appaiono spesso nei post Instagram della madre e la seguono a vedere le partite del papà. In particolare, negli ultimi tempi ha spopolato Thiago, che in vista della finale del Mondiale tra Argentina e Francia ha scritto una dedica al papà, condivisa dalla mamma su Instagram. Sul proprio quaderno, Thiago ha scritto la canzone simbolo dell’Argentina a questi Mondiali, quella che accomuna Messi e Maradona e auspica il ritorno sul tetto del mondo dell’Albiceleste, come nel 1986.