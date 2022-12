Uomini e Donne Biagio su Paola la reazione fuorionda di Silvia

La reazione di Silvia alle parole di Biagio per Paola nell’ultima puntata di Uomini e Donne scatenano i fan su Twitter

Paola è categorica, Silvia ha reagito male ma il possibile triangolo con Biagio già scalda i social, d’altronde il trono Over di Uomini e Donne regala sempre grandi soddisfazioni per i commentatori seriali su Twitter. I fan del programma di Maria De Filippi sono impazziti nel notare le espressioni di Silvia durante il confronto tra Biagio e Paola. Nell’ultima puntata del dating show di questo 2022, infatti, lui ha tentato di giocarsi nuovamente le proprie carte. Prosegue nel corteggiamento rivolto a Paola, alla quale vorrebbe chiedere scusa per il suo comportamento, fin troppo aggressivo. Le porte sembrano però chiuse una volta per tutte. La donna ha un volto alquanto sereno nel dirgli di voler rifiutare tanto il mazzo di rose quanto la bottiglia di champagne che, seppur inizialmente anonimi, ha subito attributo al cavaliere che vende mozzarelle. Bei regali, anche apprezzati, che però non cambiano di una virgola la situazione. Paola ha spiegato di restare della propria idea, e quando ne ha una ben fissa in mente è difficile fargliela cambiare: “Quando è no, è no”. Lui le ha parlato in maniera chiara, sottolineando di voler fare un ultimo tentativo prima di mettersi l’animo in pace con lei.

Impossibile non notare, da spettatore almeno, le tante espressioni di Silvia, seduta alle spalle di Paola e incapace di gestire le proprie emozioni mentre Biagio parlava. Su Twitter i fan di Uomini e Donne si sono scatenati. In molti le suggeriscono di lasciarsi tutto alle spalle, e anzi di sentirsi sollevata nell’esserci liberata di una persona come il cavaliere nepoletano. Dopo aver respirato in maniera profonda, tentando di ritrovare il controllo, Maria De Filippi le chiede di intervenire. Chiaro come abbia tentato di riaccendere la fiamma, soprattutto perché a lei questi fiori non sono mai arrivati. La loro storia è archiviata ormai, ma nessuna scusa da parte sua per come sono andate le cose. Presa la parola, quindi, Silvia gli ha detto chiaramente tutto ciò che pensa di lui, a partire dal fatto che non lo reputa per nulla un signore, cosa che lui sbandiera ampiamente. Se lo fosse stato, dice, avrebbe acquistato due mazzi di rose, uno indirizzato a Paola e l’altro proprio a lei. Ci sono due donne che meritano le sue scuse, così come due non cambiano idea sul tipo di persona che Biagio ha dimostrato di essere. Non c’è bisogno di prendere l’aereo, venire a Torino e fare il fenomeno, ha sottolineato Silvia, molto agitata. Il cavaliere però prova a chiudere in fretta la questione, volendo passare oltre. Il pubblico è però totalmente schierato con le due donne, in questo caso, reputando lui soltanto a caccia di un po’ di visibilità. Intanto si è presentata un’altra donna per Biagio, Sara, le cui parole dolci per lui hanno scatenato altre reazioni esilaranti di Silvia alle spalle. Paola, nel frattempo, manda via un corteggiatore appena giunto, Max, non avendo intenzione di far perdere tempo a nessuno. Si presenta poi Alessandro in studio. Un nuovo corteggiatore napoletano che si occupa di ristorazione, in qualità di manager. Ha subito attirato l’attenzione di Gemma, ma soprattutto quella di Paola, che non perde tempo e chiede il suo numero di telefono dopo un ballo insieme.